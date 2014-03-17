المسحل: لا خطة لمشاركة السعوديات في الأولمبياد

أكد محمد المسحل، الأمين العام للجنة الأولمبية السعودية، أن اختيار رياضيات سعوديات لتمثيل المملكة في أولمبياد ريو دي جانيرو صيف العام 2016 ليس قراراً تتخذه اللجنة، بل هو أمر يحتاج إلى موافقات عديدة.

وقال المسحل لـ"العربية.نت": "لا توجد لدينا أي خطة بما يتعلق بالمشاركات السعوديات، لكون هذا الأمر لا يرتبط باللجنة، بل إنه أمر يحتاج إلى موافقات حول اختيار المشاركات، مثل ما حدث في أولمبياد لندن 2012، لكن هذا الأمر سابق لأوانه، فنحن لم نتلق أي شيء حول هذا الأمر، كما أن اللجنة الأولمبية لم تتحدث معنا بهذا الشأن، وفي كل الأحوال سنكون مستعدين لأي قرار".

وكانت اللجنة الأولمبية الدولية قد أعلنت عبر بيان لها بأن السعودية انضمت إلى بروناي وقطر في إرسال رياضيات نساء، وذلك في يوليو من عام 2012، حيث شاركت وجدان شهرخاني عن رياضة الجودو (فوق 78 كجم) وسارة عطار عن سباقات 100م.