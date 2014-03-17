أنشيلوتي: سأفتقد الهداف أمام شالكه

قال كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، إن مهاجمه كريم بنزيمه لن يلعب أمام شالكه الألماني في إياب دور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم غدا الثلاثاء إلا أنه سيكون جاهزاً لمواجهة برشلونة في الدوري الإسباني يوم الأحد المقبل.

وتلقى بنزيمه مهاجم منتخب فرنسا كدمة في الفخذ بعد اصطدامه بزميله كريستيانو رونالدو في المباراة التي فاز بها ريال 1-صفر على ملقة يوم السبت الماضي.

واضطر أنشيلوتي إلى استبدال بنزيمه ودفع بأنخيل دي ماريا في الدقيقة 32 لكن المدرب الإيطالي قال في مؤتمر صحافي قبل خوض مباراة إياب دور الستة عشر "إنه يتعافى."

وقال المدرب الإيطالي في إشارة للاعبين آخرين مصابين "لا يمكنه أن يلعب غدا إلى جانب أربيلوا خضيرة. نثق أن بنزيمه سيكون قادرا على التعافي قبل مباراة الأحد."

وأضاف أنشيلوتي أنه سيمنح راحة لبعض لاعبيه الأساسيين غدا على استاد برنابيو وسيبدأ المباراة بألفارو موراتا وخيسي في الهجوم إلى جانب الهداف رونالدو.

وسجل رونالدو وبنزيمه وجاريث بيل هدفين لكل منهما في مباراة الذهاب في ألمانيا ومن المنتظر أن يكون ريال حاضرا عند سحب قرعة دور الثمانية بدوري الأبطال يوم الجمعة المقبل.

وقال أنشيلوتي "سنجري بعض التغييرات لأننا خضنا مباراة صعبة في ملقة وكانت تتطلب جهدا بدنيا كبيرا."

وكان ريال مدريد قد ضمن تأهله للدور التالي بنسبة كبيرة بعد فوزه على شالكه في عقر دار الأخير بـ6 أهداف مقابل هدف.