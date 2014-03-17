سياسة (الدفن) المتخلفة..!!

لم يعد يفيد الرئاسة العامة لرعاية الشباب أو اتحاد الكرة أو اللجنة الأولمبية السعودية المضي قدما بسياسة الحفر ورمي التراب على المشاكل ومحاولة إخفاء معالمها بكل الطرق الممكنة .. المهم أن لا تحدث مشكلة ..!!

تلك السياسة القديمة واهنة ولا تنفع مع جيل جديد وإعلام أكثر شراسة وندية ومجتمع يتنفس حرية السؤال وإداريين لم يعودوا يهابون الدخول بنفق الحقيقة ..!!

مواجهة الواقع بصورة جديدة معتدلة وعادلة وآمنة ومقنعة هو السبيل الوحيد لصناعة رياضة سعودية مقبولة أما ما يحصل حاليا من محاولة لملمة الأمور مرة وتجاهل بعضها مرة أخرى فهو ينبئ عن بقاء فكر المعسكر القديم على قيد الحياة رغم موته التقاعدي فالأمور لا تتحرك سوى للأسوأ بسبب سياسة ( شد مرة وارخ مرة )..!!

لم يعد مقبولا أن تتعامل المؤسسات الرياضية مع مشاكلها بالأسلوب السياسي القائم على المفاوضات والمصالح والاتفاقات وهو الأسلوب الذي استخدمه المعسكر القديم وفشل في إيجاد رياضة سعودية قائمة على الأنظمة والثوابت القانونية الملزمة التي تحد من سيطرته لنستيقظ اليوم وقد تخطانا العالم بشكل رهيب جدا ..!!

قبل أيام قدم رئيس نادي بايرن ميونيخ الألماني أولي هونيس استقالته من رئاسة النادي إثر قرار قضائي بسجنه ثلاثة أعوام ونصف، لتهربه من دفع ضرائب قدرت بحوالي 27 مليون يورو وقد اختار السجن على أن يستأنف الحكم لشعوره بالخطأ.!!

قبله استقال ساندرو روسيل رئيس برشلونة من منصبه بعد قرار محكمة اسبانية بالتحقيق في صفقة ضم اللاعب البرازيلي نيمار..!!

هنا ربما تثبت التحقيقات تورط الكثيرين بمخالفات إدارية ومالية لكن أيا منا لم يسمع بقرارات تصل للمحاكم وكأن الوسط الرياضي مسرحا مفتوحا لممارسة الفساد بأبشع الصور..!!

القانون يجب أن يسود والنظام المطاط القائم على الركوع للمسؤول يجب أن ينتهي للأبد فموظف الرئاسة أو اتحاد القدم أو أي اتحاد أو أي رئيس نادي ممن تحوم حولهم شبهات مالية يجب أن يقدموا للعدالة وألا يسكت المسؤول عن فضائحهم أو يتجاهلها أو يتدخل لحلها بأي طريقة تمهيدا لدفنها لأن هذا الأسلوب يتنافى مع الملايين المهدرة لتطوير اللوائح والأنظمة ورسم المستقبل الذي يتم الطنطنة حوله فلا تطوير ولا استقامة دون عدل وقانون ..!!

لن أطالب بمجتمع فاضل فنحن جزء من منظومة متعددة .. فقط أطالب بأن يسود العدل والقانون وإلا فليرحل من يهاب ذلك المسار فقد سئمنا .. سئمنا .. سئمنا ,, السير بالظلام..!!

