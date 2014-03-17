كأس الملك: الأهلي يقصي العروبة وينتظر الطائي

بلغ الأهلي والطائي والفيصلي والرائد الدور الربع نهائي لكأس خادم الحرمين الشريفين بعد فوزهم اليوم على العروبة والوحدة وأبها وهجر على التوالي، ولحقوا بفرق الهلال والشباب والاتحاد والاتفاق التي تأهلت في وقت سابق من هذا الشهر.

وفاز الأهلي على ضيفه العروبة 3-0، فيما كسب الطائي ضيفه الوحدة بهدف دون رد، وفاز الفيصلي على ضيفه أبها 5-4 بركلات الترجيح فيما هزم الرائد مضيفه هجر 4-1.

وسيلاقي الأهلي في الدور الربع نهائي الطائي، فيما سيلاقي الرائد الاتحاد والفيصلي الاتفاق، فيما سيلتقي الهلال بالشباب في قمة مباريات الدور.

وانعكس ما تبقى من مباريات دوري عبداللطيف جميل للمحترفين ودوري ركاء لأندية الدرجة الأولى على أجواء مباريات كأس ولي العهد فلعبت معظم الفرق بلاعبين من الشباب، مفضلة التركيز على مباريات الدوري أكثر.

ففي جدة لم يجد الأهلي صعوبة في تجاوز العروبة.. وعلى الرغم من أن العروبة الذي ينافس على البقاء في دوري المحترفين صمد في الشوط الأول فإنه انهار مطلع الشوط الثاني الذي توالت فيه أهداف الأهلي.. وافتتح إيريك ألوفيرا التسجيل عند الدقيقة 55 قبل أن يعزز اللاعب ذاته النتيجة للأهلي بعد سبع دقائق فقط.. وأمسك الأهلاوية بالمباراة فارضا سيطرته المطلقة عليها، وأنهى مصطفى بصاص مسلسل الأهداف في الثواني الأخيرة من المباراة مطلقاً رصاصة الرحمة على العروبة الذي لعب وهو يفكر أكثر في مباراته المصيرية أمام النهضة الأسبوع المقبل.

وفي الأحساء واصل الرائد مشواره في البطولة على حساب هجر وتقدم الضيوف مبكراً بهدف فيصل درويش (23) قبل أن يعزز اللاعب ذاته النتيجة للرائد بالهدف الثاني (31).. وعلى الرغم من أن هجر قلص الفارق بهدف الحضرمي (38) إلا أن الرائد سرعان ما أعاد الفارق لما كان عليه بهدف مونومو (57) وحسم مشعل العنزي النتيجة للضيوف بالهدف الرائد قبل النهاية بتسع دقائق.

وفي وقت سابق من اليوم تجاوز الطائي ضيفه الوحدة بهدف صالح العتيبي الذي جاء في الثواني الأخيرة من المباراة بعد أداء متوسط من الطرفين غلب عليه الحذر.

وفي المجمعة وبعد شوط أول سلبي تقدم أبها على الفيصلي بهدف علي العلياني مطلع الشوط الثاني.. وصمد بقوة أمام هجوم الفيصلي حتى نجح لوكاسيو في إدراك التعادل قبل نهاية المباراة بعشر دقائق.. وسيطر الفيصلي على المباراة ونجح في التقدم من لأول مرة في المباراة بهدف ياسين البخيت غير أن العلياني عاد وأنقذ أبها بعد دقيقتين بهدف التعادل.. لتتواصل المباراة بركلات الترجيح التي ابتسمت للفيصلي الذي سدد خمس ركلات ناجحة، فيما أخفق أبها في واحدة كانت كافية لخسارته المباراة وخروجه من البطولة.