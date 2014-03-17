لم يستلموا مرتباتهم ..فأخفوا وجوههم

ظهر لاعبو فريق سيليا الذي ينافس في دوري الدرجة الثانية المكسيكي لكرة القدم في صورة رسمية للفريق واضعين أكياسا ورقية بنية اللون فوق رؤوسهم، احتجاجاً على عدم دفع رواتبهم.

وقالت رابطة اللاعبين في المكسيك اليوم الاثنين إنها اتخذت إجراءات لحل المشكلة عقب ادعاء اللاعبين أنهم لم يحصلوا على رواتبهم لمدة شهرين.

وأضافت الرابطة على حسابها موقع تويتر للتواصل الاجتماعي "تم اتخاذ الإجراءات اللازمة وجرى حل المشكلة."

ووضع لاعبو سيليا علامات لعملة البلاد وعبارات تقول "ادفع لي" على الأكياس في تعبير على نفاد صبرهم، ونظم اللاعبون هذا الاحتجاج أثناء التقاط صورة لهم في مواجهة مقصورة مجلس الإدارة قبل مواجهة ميريدا يوم السبت الماضي.

واشتكى اللاعبون أيضاً من اضطرارهم للسفر للمباريات التي تقام خارج أرضهم في نفس يوم المباراة وأن غرفة الملابس في استاد ميجيل اليمان التابع للنادي عادة ما تكون بدون مياه وكهرباء.