ماتا: بهدف مبكر ودعم الأنصار.. سنتأهل

حث اللاعب الدولي الإسباني خوان ماتا رفاقه في مانشستر يونايتد الإنجليزي على الانتفاضة وإظهار روحهم القتالية من أجل تخطي أولمبياكوس اليوناني في الدور الثاني من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وستكون المواجهة مع أولمبياكوس بعد غد الأربعاء على ملعب "أولدترافورد" مصيرية ليونايتد من أجل محاولة إنقاذ موسمه الأول مع مدربه الجديد الاسكتلندي ديفيد مويز الذي يواجه ضغطا كبيرا بعد فشله حتى الآن في مهمته الجديدة كخلف لمواطنه الأسطورة أليكس فيرغسون.

وبدا ماتا الذي لن يتمكن من المشاركة ضد أولمبياكوس بسبب خوضه دوري أبطال أوروبا مع تشيلسي قبل الانتقال في يناير الماضي إلى "أولدترافورد" مقابل 7.44 مليون يورو، واثقا من قدرة رفاقه على تعويض هزيمة الذهاب والتأهل إلى الدور ربع النهائي من المسابقة الأوروبية الأم.

وكتب ماتا في مدونته الأسبوعية على شبكة الإنترنت: "بإمكاني القول إن الأسبوع الذي عشناه في ملعب التمارين كان جيدا وكنا متفائلين جدا قبل موقعة الدربي، لكن كل شيء أصبح سيئا في يوم المباراة. كانت هزيمة قاسية وأريد أن أقول لكم إننا سنقدم كل شيء نملكه في المباريات المتبقية لنا من أجل أن ننسى ما حصل أمام ليفربول".

وواصل "هناك مباراة مهمة جدا تنتظرنا. نحن نعرف أن تاريخ هذا النادي وما حققه من إنجازات يستندان على روح الفوز لديه. هذا ما نحتاجه للفوز على أولمبياكوس والتقدم في دوري أبطال أوروبا. كما تعلمون، لا يمكنني اللعب في دوري الأبطال لما تبقى من الموسم لكني سأساند الفريق في أولدترافورد كأي مشجع آخر".

وتابع ماتا توجهه إلى جماهير يونايتد قائلا: "إذا تمكنا من التسجيل في الدقائق الأولى، فأعتقد أنه بإمكاننا تحقيق المطلوب بمساعدتكم".

ويواجه يونايتد مهمة صعبة جدا أمام ضيفه اليوناني بعد أن خسر لقاء الذهاب خارج قواعده صفر-2، كما أنه يدخل إلى هذا اللقاء بمعنويات مهزوزة تماما بعد الهزيمة المذلة التي تلقاها الأحد على أرضه أمام غريمه ليفربول بثلاثية نظيفة في الدوري المحلي.