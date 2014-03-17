مورينيو: لا نريد رؤية "فوي" مرة أخرى

قال جوزيه مورينيو، مدرب تشيلسي متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، إن الحكم كريس فوي يجب ألا يدير أي مباريات أخرى لناديه عقب طرده لويليان وراميريس في المباراة التي خسرها 1-صفر أمام أستون فيلا إضافة لطرده للمدرب البرتغالي يوم السبت الماضي.

وكان مورينيو قد التزم الصمت بشأن آرائه عقب المباراة التي أقيمت على استاد فيلا بارك حتى يتجنب الخضوع لعقوبات إضافية من الاتحاد الإنجليزي، حيث تم طرد اللاعبين البرازيليين في الشوط الثاني، بينما طُرد مورينيو بعد مشاجرة عند خط الملعب عقب طرد راميريس بعد خطأ ضد كريم الأحمدي.

وقال مورينيو إنه حاول لكنه فشل في الحديث لفوي عقب المباراة وطالب لجنة الحكام بالتفكير بشدة قبل إسناد أي مباراة له لتشيلسي في المستقبل.

وطرد فوي ستة من لاعبي تشيلسي في ثماني مباريات، وطرد لاعبين اثنين في مباراتين منها طرده جوزيه بوسينجوا وديدييه دروجبا أمام كوينز بارك رينجرز في موسم 2011-2012.

وقال مورينيو للصحافيين: "ربما سيكون أمراً جيداً ألا تسند له اللجنة مباريات لنا".

وأضاف "لا أمتلك الحق في طلب هذا. أعتقد أنه يجب (على اللجنة) أن تحلل الموقف لترى ما إذا كان في كل مرة يدير فيها مباراة لتشيلسي أو ليس في كل مرة ولكن في مرات كثيرة تحدث مشكلات".

وأكد مورينيو أن لاعبي تشيلسي كانوا على علم بأسلوب تعامل فوي في السابق مع الفريق وبدا هذا ماثلاً في عقولهم عند الاستعداد للمباراة.

وأضاف المدرب البرتغالي المثير للجدل: "كان اللاعبون يتحدثون عن الأمر خلال الأسبوع".