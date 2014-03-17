هيمنة سعودية على أندية قطر بدوري الأبطال الآسيوي

لا يمكن تصنيف مواجهات الأندية السعودية بنظيرتها القطرية في هذا الوقت تحديداً إلا بالمصادفة، فممثلو الكرتين الثمانية سيتواجهون خلال اليومين القادمين مرتين في قطر، بينما تحتضن الرياض والأحساء مباراتين أخريين.

وبعد أسبوعين من سحب السعودية لسفيرها من قطر، يرحل الهلال الذي اعتاد على مواجهات القطريين سنوياً في دوري الأبطال، وهو يعول على هدافه التاريخي في المباريات التي تجمعه بأنديتها، حيث اعتاد المهاجم المخضرم على زيارة شباك الحراس القطريين بشكل شبه موسمي منذ هدفيه الأولين في شباك السد مطلع العام 2010، ليصل بعدها إلى رصيد 6 أهداف ثلثها كانت في شباك السد.

وللهلال اليد الطولى على الأندية القطرية، حيث لعب معها 19 لقاءً آسيوياً تعادل في5 مواجهات وخسر 3 كانت أولى الخسائر أمام السد في نسخة أبطال آسيا 2003 بـ3-1، وآخرها تلك التي تسببت بخروجه من النسخة الماضية بهدف لخويا الوحيد.

أما الاتحاد، فبالرغم من عدم مشاركاته الكثيرة أمام أندية قطر، فإنها تعرفه بالنتيجة الكاسحة 7-0 التي دك بها شباك أم صلال في نسخة 2009، و7-1 التي هز بها حصون الأهلي القطري في أواخر القرن الماضي، فتعادل مرتين وفاز بـ6 مباريات، لكن اللاعبين الحاليين في الاتحاد، لم يسبق لأي أحدٍ منهم زيارة الشباك القطرية عدا حمد المنتشري الذي سجل هدفاً بشباك العربي في الذهاب وفوزي عبدالغني الذي سجل في لقاء الإياب في دور المجموعات بنسخة 2012.

وبدأ الشباب مشواره الآسيوي أمام أندية قطر بتعادل سلبي أمام السد مطلع القرن الميلادي الحالي وخسر منه مباشرة بـ2-3، لكنه انتظر 5 أعوام لكي يثأر لهزيمته بالرياض بذات النتيجة، وعاد ليتغلب على الغرافة ذهاباً وإياباً بنسخة 2009، وتعادل مع الريان عام 2011 بهدف لمثله، وعاد ليفوز عليه بالرياض بهدف لناصر الشمراني، لكن رأسية عبدالله كوني أخرجته من دور الـ16 وأهلت السد، وفي العام الماضي فاز ذهاباً على الجيش بهدفين، لكنه خسر منه إياباً بثلاثية نظيفة.