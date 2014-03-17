"المفصل" ينهي موسم دلهوم مع النصر

أثبتت الفحوصات الطبية إصابة مراد دلهوم، لاعب النصر، بشعر بمفصل القدم وغيابه عن الملاعب لشهر كامل، مما يعني انتهاء موسم اللاعب الجزائري مع الفريق الأصفر، الذي يحتاج 4 نقاط لخطف لقب دوري جميل للمحترفين رسمياً.

ودخل دلهوم بديلاً في مباراة النصر وضيفه نجران الودية، لكنه خرج بعد دقائق قليلة بمساعدة طبيب النادي وزملائه، بعد تدخل عنيف من أحد لاعبي الخصم.

ومنذ حضوره للنصر في فترة الانتقالات الشتوية قادماً من وفاق سطيف الجزائري، لم يلعب دلهوم سوى مباراتين كاملتين، وواحدة دخل فيها بديلاً لحسين عبدالغني أمام الهلال، وبقي حبيس دكة الاحتياط في الغالبية العظمى من المباريات.