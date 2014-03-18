جيرارد يطالب إدارة ليفربول بالحفاظ على رودجرز

حث ستيفن جيرارد قائد ليفربول الملاك الأمريكيين للنادي على توقيع عقد طول الأمد مع المدرب براندان رودجرز في أسرع وقت ممكن.



ويعتبر ليفربول هو الحصان الأسود للدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم هذا الموسم ويحتل المركز الثاني بفارق أربع نقاط وراء تشيلسي المتصدر ولديه مباراة مؤجلة ويقول ليفربول إن المدرب الايرلندي الشمالي أثبت أنه "ملائم بشكل مثالي " للنادي منذ تعيينه في 2012م.





وقال جيرارد للصحفيين "أنا سعيد للغاية بوجوده هنا وأتمنى أن تكون هناك تحركات كثيرة في بوسطن الآن لأن عليهم الحصول على توقيعه في أسرع وقت ممكن." وأضاف "بالنسبة لي.. أعتقد أنه يستحق عقدا طويل الأمد هنا وأنه مثالي لهذا النادي."





وتعاقدت مجموعة فينواي سبورتس المالكة لليفربول مع رودجرز من المنافس المحلي سوانزي سيتي بعقد لثلاث سنوات ليخلف أسطورة النادي كيني دالجليش.





وحصل رودجرز البالغ من العمر 41 عاما على المنصب متفوقا على منافسين من العيار الثقيل ليصبح المدرب رقم 18 في تاريخ النادي الممتد منذ 120 عاما.





واحتل ليفربول المركز السابع في أول موسم تحت قيادة رودجرز العام الماضي لكنه تحول لفريق يلعب كرة قدم سلسة وينافس على نيل اللقب للمرة الأولى منذ 1990م.





وقال جيرارد "لقد كان اكتشافا. لا يتوقف عن تطوير طريقة اللعب ويدخل بعض التغييرات البسيطة على الأشياء الشخصية والخططية، أبهرتني طريقته في التدريب وخططه ونضجه. أتعلم منه كل يوم."





وأضاف "إنه يقود النادي للأمام. يدير كل لاعب بطريقة مختلفة فهو يدرك وجود شخصيات مختلفة في الفريق، أسلوبه في التعامل بشكل منفرد هو أفضل أسلوب عرفته."





وألحق ليفربول هزيمة مذلة بغريمه مانشستر يونايتد في ملعبه اولد ترافورد بثلاثية نظيفة يوم الأحد الماضي حين أحرز جيرارد هدفين من ركلتي جزاء وأضاع أخرى.





وأكمل لويس سواريز مهاجم اوروجواي الثلاثية ليرفع رصيده إلى 25 هدفا في 24 مباراة ويواصل تصدر قائمة هدافي المسابقة. كما سجل دانييل ستوريدج الذي ضمه رودجرز الموسم الماضي 18 هدفا ليحتل المركز الثاني في القائمة.





وقال جيرارد إن رودجرز يستخرج أفضل ما في اللاعبين من خلال "مهاراته في التحفيز."

