حسين: 30 دقيقة أبقتني نصراوياً

أكد الدولي البحريني محمد حسين أن صباح اليوم كان مختلفاً بالنسبة له ومملوءاً بالحماسة والتفاؤل، وذلك عقب تجديد تعاقده مع النصر مساء أمس لموسم ثالث بتوصية من الأوروغوياني كارينيو مدرب الفريق.

وكشف حسين أن التوقيع جاء نتيجة اتفاق مسبق بين الطرفين، حيث قال: "عرض عليّ الأمير فيصل بن تركي التجديد عقب نهائي كأس ولي العهد ووافقت على الفور"، وتابع قائد المنتخب البحريني: "بالأمس اجتمعت مع الأمير فيصل لنصف ساعة فقط، ووضعنا اللمسات الأخيرة على العقد واتفقنا على التجديد لعام آخر بمميزات أفضل من العقد السابق، كل هذا تم دون اشتراطات من طرفي أو الحاجة لوكيل أعمالي؛ لأن ما يربطني بالنصر وجمهوره أكبر من لوائح احترافية، فهم أعادوني من جديد للواجهة وأشعروني بأنني لاعب ناشئ أخوض خطواتي الاحترافية الأولى".

وأبدى حسين استعداده للمشاركة في لقاء الاتحاد يوم الأحد القادم، مشيراً الى أن كل ما يحتاجه حالياً هو رفع معدل اللياقة البدنية، وزاد: "أنا رهن إشارة كارينيو يوم الأحد، فهو لقاء مهم جداً وسنعتبره مسابقة دوري جديد من 3 مباريات سنفرح بها أنصارنا الذين يستحقون ذلك".