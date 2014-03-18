دوري أبطال آسيا: لخويا يهزم الاتحاد.. والعين "متصدر"

خسر الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد أمام لخويا القطري بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء على استاد عبدالله بن خليفة بنادي لخويا في إطار مباريات الجولة الثالثة من دوري الأبطال الآسيوي.

وسجل هدفي لخويا سيبستيان سوريا (22) والكوري الجنوبي نام تي هي من ركلة جزاء (79) بعد مباراة جاءت متوسطة المستوى نجح لخويا في فرض سيطرته على معظم فتراتها، ونجح في حسم أموره في النهاية بحصد الثلاث نقاط وتحقيق أول فوز بالمجموعة.. لتنتعش آماله في التأهل للدور التالي من البطولة، بينما تجمد رصيد الاتحاد عند 3 نقاط بعد أن كان خسر أولا من تركتور سازي الإيراني في الجولة الأولى.. وبات وضعه في البطولة صعبا.

وتصدر العين الإماراتي الذي هزم ضيفه في الوقت ذاته تركتور سازي الإيراني 3-1 المجموعة الثالثة بست نقاط فيما بات لخويا بفوزه على الاتحاد ثانيا بأربع نقاط بفارق الأهداف عن تركتور الذي تراجع للمركز الثالث فيما حل الاتحاد رابعا بثلاث نقاط فقط.

ولم يظهر الاتحاد بالمستوى الذي كان عليه أمام العين في مباراته الماضية وظهر بمستوى أقل.. كما طرد مدافعه حمد المنتشري بعد حصوله على إنذارين (88).

ومن بداية المباراة بدا أن الاتحاد يختلف عن الفريق الذي كان يلعب أمام جمهوره أمام العين وترك السيطرة للخويا الذي ظهر بأداء أفضل وسيطر على المباراة ونجح في التقدم أولا عن طريقه هدافه القطري الأورغواياني الأصل سيبستيان سوريا الذي نجح في الحصول على كرة ميتة داخل منطقة الجزاء ولكنه نجح في السيطرة عليها قبل أن يسدد باتجاه المرمى على الرغم من غابة السيقان الاتحادية التي كانت تحيط به (22).

وحاول الاتحاديون العودة للمباراة بتسديده لأحمد عسيري غير أن كرته لم تصل للمرمى(41).. وقاد نام هي كرة الرد للخويا وكاد يضيف الهدف الثاني بتسديدة قوية نجح عبدالعزيز تكروني في التصدي لها (45).

وحاول الاتحاد التقدم أكثر للأمام مع مطلع الشوط الثاني وكاد المنتشري يعادل النتيجة برأسية متقنة بيد أن الحارس لوكومنت تصدى للكرة بصعوبة.

ولم تكن محاولات الاتحاد للتعديل جادة وسط اعتماده على لعب الكرات الطويلة غير المجدية.. وظلت السيطرة قطرية حتى نجح يوسف المساكني بالحصول على ركلة جزاء إثر إعاقة حمد المنتشري له داخل منطقة الجزاء وتصدر الكوري الدولي نام تي هي للكرة مودعا إياها الشباك من فوق الحارس الاتحادي عبدالعزيز التكروني (79) .. ليؤمن لخويا على نقاط المباراة الثلاث.. بعد أن أصبحت المباراة سهلة لهم في ظل انهيار لاعبي الاتحاد الذين ضعف مجهودهم كثيرا خاصة بعد طرد المنتشري بالطاقة الصفراء الثانية ليتلقى المدرب الوطني خالد القروني الخسارة الأولى له مع الفريق والثانية للاعبيه في البطولة الآسيوية.

وفي مباراة ثانية من المجموعة ذاتها نجح العين الإماراتي في استعادة توازنه وفاز على ضيفه تركتور سازي الإيراني 3-1 في المباراة التي جمعتهما على استاد هزاع بن زايد بنادي العين.. وتقدم العين الذي كان الطرف الأفضل في المباراة مبكرا بهدف أسامواه جيان (16).. وبقي مسيطرا على المباراة حتى ضاعف محمد عبدالرحمن النتيجة بالهدف الثاني (38).. ومع أن تركتور قلص الفارق عن طريق فخر الدين جلال قبل نهاية الشوط الأول بثلاث دقائق إلا أن أسامواه جيان عاد ليوسع الفارق قبل ربع ساعة من نهاية المباراة.. مستغلا سيطرة فريقه على المباراة وأفضليته فيها ليخطف النقاط الثلاث والصدارة مع نهاية مباريات المرحلة الأولى.