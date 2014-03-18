رئيس الاتفاق بحزم وعصبية: محمد كنو ليس للبيع

أكد عبدالعزيز الدوسري، رئيس نادي الاتفاق، أن إدارة ناديه متمسكة ببقاء الموهوب الصغير محمد كنو لاعب الفريق حتى نهاية عقده مع النادي بعد أربعة أعوام.

وجاء حديث رئيس الاتفاق لـ"العربية نت" رداً على ما تم تناقله في وسائل الإعلام الجديد البارحة عن قرب انتقال اللاعب إلى اتحاد جدة مطلع الموسم المقبل، حيث أوضح الدوسري أن اللاعب لن ينتقل، وأن هذا الأمر لم يبحث إطلاقاً، وأنه لم يتلق البارحة تحديداً أي اتصالات أو مفاوضات، مبيناً أن أي لاعب موهوب مثل كنو سيكون مطلباً للأندية كلها، وأن طلبات الاستفادة من خدماته من أي ناد لن تكون مستغربة.

وعلا صوت الدوسري، الرئيس التاريخي والذهبي للنادي الشرقاوي، حين سألته "العربية نت": "في كل مرة تنفي مفاوضات لاعبي فريقك وفي الأخير نراهم بقمصان أندية أخرى، والأمثلة كثيرة مثل يحيى الشهري والزبيدي وغيرهما، فهل يكون كنو مثلهم؟"، فأجاب بعصبية: "ظروف التنازل عن يحيى ليست مشابهة لكنو، والشهري تبقى في عقده أشهر فقط، وكان سيغادر دون أن يستفيد النادي شيئاً، ولذلك قررنا التنازل عن ما تبقى من عقده والاستفادة مادياً".

واستدرك رئيس الاتفاق: "أما كنو فلديه عقد يربطه بالنادي في الأعوام الأربعة المقبلة، ولن نتنازل عنه مهما كانت المغريات". وتابع الدوسري بحماسة وكبرياء: "الاتفاق فريق كبير، وإذا مر بظروف صعبة جعلته يستغني عن بعض لاعبيه فليس معنى ذلك أن هذه استراتيجيتنا أو سياستنا، نحن أحد أركان المنافسة في الكرة السعودية، كما يحاول الاتحاديون حالياً بناء فريق جديد يعودون به للمنافسة، نحن كذلك، سنستثمر كل قدراتنا لإعادة الاتفاق إلى جادة البطولات".

واعترف الدوسري بأن لاعباً واحداً قد يترك فريقه في قادم الأيام وزاد: "نحاول الآن الوصول إلى اتفاق مع حمد الحمد لتجديد عقده، وحتى اللحظة لم نصل لمرحلة مفاوضات جدية، لكن إذا لم نتفق فسنجد صيغة لاستثمار عقده أما ببيعه أو بقائه معنا حتى نهاية العلاقة التعاقدية".

وختم الدوسري حديثه بنصيحة إلى لاعبه كنو قائلاً: "أنت لاعب صغير أتتك الفرصة للبروز، وتمسكت بها، ولديك إمكانيات بدنية وجسمانية عالية، وأرجو أن تكون أحد صناع التاريخ الجديد للاتفاق الكبير".

يُذكر أن محمد كنو لاعب الاتفاق (19 عاماً) برز هذا الموسم بشكل كبير بعد أن منحه الصربي جوران الفرصة وصعّده مباشرة من أولمبي الاتفاق رغم صغر سنه، واختير أكثر من مرة للمنتخب الأولمبي السعودي، ويدين بالفضل في صقل مواهبه إلى المدرب المصري مجدي عبدالغني، الذي تولى الإشراف عليه في ناشئي الاتفاق عندما تم استقطابه من حواري الدمام.

وكان محمد كنو قد كشف في حديث صحافي سابق حبه وعشقه لأهلي جدة ورغبته في اللعب تحت ألوانه يوماً ما.