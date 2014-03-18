رئيس هايدوك: "الجمعة" آخر مهلة للاتحاد

كشف مارين باربيتش، رئيس نادي هايدوك سبيلت الكرواتي أنه دخل في مفاوضات مع إدارة الاتحاد لتسديد المبلغ المتبقي من قيمة انتقال أنس الشربيني للنادي السعودي عبر دفعات مالية، وإلا فإنه سيستمر بالشكوى التي قدمها للاتحاد الدولي لكرة القدم.

وقال باربيتش لـ"العربية.نت": "نحن نتفاوض مع الاتحاد حالياً على جدولة المبلغ المقدر بـ1.25 مليون يورو، وعموماً سيكون الفصل بهذا الأمر يوم الجمعة المقبل"، وزاد: "سدد لنا الاتحاد مبلغ 500 ألف يورو في شهر يناير الماضي، واستجابة لشكوانا طلب الاتحاد الدولي من فريق الاتحاد تسديد المبلغ كاملاً، ونحن بدورنا سننتظر ما ستسفر عنه مفاوضاتنا معهم".

وكان الشربيني قد انتقل لاتحاد جدة في صيف 2012، قادماً من هايدوك سبيلت الكرواتي لقاء 1.8 مليون يورو، ويضاف عليها 10% عن كل تأخير. ولم يشارك اللاعب كثيراً مع الاتحاد، حيث بقي حبيس دكة البدلاء في أغلب المباريات، قبل أن يفسخ عقده بسبب عدم استلامه مستحقاته المالية.