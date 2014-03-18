رافينيا يقود الشباب لفوز عريض على الريان

حقق الشباب السعودي فوزا مثيرا على الريان القطري 4-3 اليوم الثلاثاء على استاد الملك فهد الدولي بالرياض، ضمن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الأولى لدوري أبطال آسيا في كرة القدم.

وسجل للشباب البرازيلي رافينيا (48 و 56) وماجد المرشدي (3) وأحمد عطيف (22)، وللريان النيجيري كالو أوتشي (9 و 41) وسياف محسن (18).

ورفع الشباب رصيده إلى 6 نقاط بعد أن كان تغلب على الاستقلال الإيراني 1-صفر في الجولة الأولى، فيما خسر أمام الجزيرة الإماراتي 1-3 في الثانية، وبقي الريان على نقاطه الثلاث السابقة بفوزه الوحيد على الاستقلال بهدف نظيف.

تقدم الشباب بهدف مبكر برأسية المرشدي (3) بعد عرضية من ركلة ركنية لعبت قصيرة ونفذها عبدالله الأسطا داخل المنطقة.

وأحرز الريان هدف التعادل بكرة عرضية منخفضة من الكوري شو يونغ مرت من دفاع الشباب لتجد النيجيري أوتشي الذي راوغ الحارس وسددها بيسراه في المرمى .

وسيطر الريان على المجريات واستحوذ على الكرة أكثر من منافسه وسجل هدف التقدم عبر سياف محسن من كرة ماكرة من الطرف الأيسر خلف المتقدم وليد عبدالله (18).

وعادل الشباب النتيجة بعد أربع دقائق بنسخة مشابهة للهدف الأول إثر ركلة ركنية لكن الأسطا جهزها هذه المرة لأحمد عطيف فأطلقها قوية في الزاوية اليمنى للحارس عمر باري.

وأضاف أوتشي الهدف الثالث بعد تمريرة طويلة من غونزالس خلف المدافعين فاستقبلها بالقدم اليمنى وسددها باليسرى على يسار وليد عبدالله (41).

ونجح الشباب بإدراك التعادل بعد ثلاث دقائق على انطلاق الشوط الثاني بتسديدة لرافينيا من خارج المنطقة غالطت الحارس باري وتابعت طريقها إلى المرمى.

وأضاف رافينيا هدف الفوز بعد ثماني دقائق مانحا فريقه ثلاث نقاط ثمينة في سعيه إلى حجز إحدى بطاقتي المجموعة إلى الدور الثاني.

وكان الجزيرة تعادل مع الاستقلال 2-2 اليوم أيضا في طهران، فرفع الفريق الإماراتي رصيده إلى 7 نقاط في صدارة المجموعة بينما بقي الاستقلال في مؤخرة الترتيب.

وبعدما تقدم الجزيرة في الدقيقة السادسة عبر المغربي عبدالعزيز برادة أدرك محمد غازي التعادل للاستقلال بضربة رأس في الدقيقة 17.

وأعاد برادة المقدمة للجزيرة بعد مرور عشر دقائق من زمن الشوط الثاني لكن عمران زادة تعادل مجدداً للاستقلال بضربة رأس أخرى في الدقيقة 65.