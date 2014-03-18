فورلان يتألق ويقود أوساكا لأول انتصاراته

سجل دييغو فورلان، هداف كأس العالم السابق، أول أهدافه في دوري أبطال آسيا لكرة القدم، وقاد فريقه الجديد سيريزو أوساكا الياباني لأول انتصار في المجموعة الخامسة بالفوز 4-صفر على بوريرام يونايتد التايلاندي اليوم الثلاثاء.

واختتم فورلان البالغ من العمر 34 عاماً الرباعية الرائعة لفريقه بهدف في الدقيقة الأخيرة بعدما تقدم يويتشيرو كاكيتاني للفريق الياباني الثالثة، وأضاف تاكومي ميناميرو ثنائية بواقع هدف في كل شوط. ورفع الفوز رصيد أوساكا إلى أربع نقاط مقابل نقطة واحدة للفريق التايلاندي متذيل الترتيب.

وفي المجموعة السابعة استفاد ملبورن فيكتوري الأسترالي من هدف مبكّر عن طريق كوستا بارباروزيس في الدقيقة التاسعة ليهزم ضيفه يوكوهاما الياباني 1-صفر.