كأس آسيا: الأخضر بالمستوى الثاني وغياب عربي عن الأول

المصدر: كوالالمبور - أ ف ب

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم نظام سحب قرعة بطولة كأس آسيا 2015 المقررة بمدينة سيدني في الأسبوع القادم.

وستقام القرعة للمنتخبات الـ16 المشاركة، حيث تم تحديد هوية 15 منتخباً بانتظار المنتخب الفائز بلقب كأس التحدي الآسيوي لعام 2014 التي تقام في المالديف خلال مايو المقبل.

وجاء المنتخب السعودي في المستوى الثاني إلى جانب الإمارات والأردن وكوريا الجنوبية، فيما حلت منتخبات أستراليا وإيران واليابان وأوزبكستان في المستوى الأول، فيما ضم المستوى الثالث منتخبات عمان والصين وقطر والعراق، وفي المستوى الرابع منتخبا البحرين والكويت ومنتخب كوريا الشمالية بطل كأس التحدي الآسيوية.



وتأهل عن التصفيات منتخبات عمان والبحرين وإيران والإمارات والسعودية (أبطال المجموعات)، والأردن وقطر والكويت وأوزبكستان والعراق (أصحاب المركز الثاني في المجموعات)، والصين التي فازت بالبطاقة المخصصة لأفضل منتخب يحصل على المركز الثالث.

وكانت منتخبات اليابان حاملة اللقب وأستراليا المضيفة والوصيفة وكوريا الجنوبية ثالثة النسخة الماضية عام 2011 في قطر، ضمنت التأهل بشكل مباشر، في حين تأهلت كوريا الشمالية عقب فوزها بلقب كأس التحدي الآسيوية 2012.