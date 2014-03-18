كازورلا ورامسي يمددان عقديهما مع أرسنال

أعلن أرسنال الإنجليزي اليوم أن الإسباني سانتي كازورلا وأرون رامسي وقعا عقدين جديدين مع النادي.

ولم يكشف النادي عن أي تفاصيل تتعلق بمدة العقدين الجديدين لكن المدرب الفرنسي أرسين فينغر قال لموقع أرسنال على الإنترنت إن ثنائي خط الوسط وجيديون زيلاليم (17 عاما) "التزموا مع النادي في المستقبل"، وتابع فينغر "كازورلا ورامسي لاعبان مهمان للغاية بالنسبة لنا وهذه الأنباء ستمنح دفعة للنادي بأكمله."

وأضاف "جيديون صغير السن بالطبع لكنه أظهر بالفعل قدراته كلاعب واحد ونحن جميعا نتطلع لتطوره معنا."

وحجز كازورلا (29 عاما) مكانه في التشكيلة الأساسية منذ انضمامه إلى أرسنال قادما من ملقة في أغسطس 2012، واختير الدولي الإسباني أفضل لاعب في أرسنال الموسم الماضي بعدما شارك في مباريات أكثر من أي لاعب آخر موسم 2012-2013.

واستهل رامسي الموسم الحالي بقوة وسجل 13 هدفا في 27 مباراة قبل معاناته من إصابة في الفخذ خلال ديسمبر الماضي، وقال رامسي (23 عاما) لاعب منتخب ويلز: "أنا هنا منذ ست سنوات وأنا أشعر بالسعادة."

وأضاف "أعتقد أننا أظهرنا حتى الآن في الموسم الحالي أننا نسير في الاتجاه الذي يريده النادي. أريد أن أكون ضمن هذا الشيء المميز أرسنال."