مهمة صعبة للاتحاد والشباب أمام لخويا والريان

يسعى فريقا الاتحاد والشباب السعوديان لتجاوز اختبار لخويا والريان القطريين الصعب اليوم الثلاثاء في انطلاقة مباريات الجولة الثالثة من دوري أبطال آسيا 2014، والتي تشهد 8 مباريات على أن تختتم غدا الأربعاء بـ8 مباريات أخرى تجمع في أهمها الهلال السعودي بالسد القطري والفتح السعودي بالجيش القطري.

وستكون مباريات الجولة الثالثة حاسمة للفرق السعودية التي عانت كثيراً في الجولة الماضية عدا الاتحاد، الذي حقق الفوز السعودي الوحيد في الجولة على حساب العين الإماراتي، فيما كان الشباب خسر من الجزيرة الإماراتي والهلال من سباهان الإيراني والفتح من فولاذ الإيراني.

ففي الرياض يحاول الشباب تعويض خسارته المفاجئة أمام الجزيرة الإماراتي على ملعبه وبين جماهيره في الجولة الماضية 1-3 عندما يستضيف الريان القطري (8:30 مساء بتوقيت السعودية)، ويحتل الجزيرة صدارة المجوعة الأولى بست نقاط فيما يتقدم الريان على الشباب في المركز الثاني بفارق الأهداف، ولكل منهم ثلاث نقاط فيما يقبع الاستقلال في المركز الأخير بلا نقاط.

وسيحاول الشبابيون الفوز للعودة للمنافسة وانتزاع المركز الثاني من الريان، خاصة أن خسارة جديدة ستعني تراجع الفريق أكثر في البطولة، وهو ما يسعى المدرب عمار السويح لتجنه.

أما الريان الذي لا يبلي جيداً في دوري النجوم القطري فسيسافر للرياض بكامل نجومه على أمل العودة ولو بنقطة واحدة لتعزيز وصافته للجزيرة.

وفي مباراة ثانية في نفس المجوعة يحاول الجزيرة الإماراتي مواصلة أفضل انطلاقة له في دوري أبطال آسيا عندما يحل ضيفاً على الاستقلال الإيراني (7:00 مساء بتوقيت السعودية)، ولن تكون المباراة سهلة للفريق الإماراتي الذي هزم الريان والشباب فهو سيلعب أمام فريق يعرف أن خسارته على أرضه وبين جماهيره ستعني تضاؤل فرصه في بلوغ الدور الثاني مما يجعله مقاتلاً شرساً.

الاتحاد ولخويا

ستكون مهمة الاتحاد صعبة أمام لخويا القطري ضمن منافسات المجوعة الثالثة (6:30 مساء بتوقيت السعودية).. فصاحب الأرض والجمهور يملك فريقاً قوياً لا يستهان به، وهو يتصدر دوري النجوم القطري بفارق سبع نقاط عن الوصيف مما يجعله في وضع أفضل.. وفيما يأمل الاتحاديون مواصلة عروضهم الجيدة مع مدربهم السعودي خالد القروني بعد الفوز المثير على العين الإماراتي في الجولة الماضية يخطط لخويا على الفوز لتجاوز المركز الأخير الذي يحتله بنقطة واحدة.

وتبدو الحظوظ متساوية في المجموعة بتركتور سازي الإيراني الذي يتصدرها بأربع نقاط، فيما يحل العين ثانيا بثلاث نقاط وبفارق الأهداف عن الاتحاد ولا يبتعد لخويا الرابع عنهم سوى بنقطتين فقط.. وقد تغير نتائج اليوم من خارطة المجوعة.

وسيعول مدرب الاتحاد القروني على فهد المولد ومختار فلاتة اللذين قاداه للفوز على العين، فيما لا يعاني مدرب لخويا البلجيكي إريك غيرتس من نقص في النجوم فصفوفه متخمة بهم، وسيعتمد على كانجا وفلاديمير وتام تاي مع هدافه سبستيان سوريا ويوسف المساكني لتهديد مرمى الاتحاد.

وفي مباراة ثانية في نفس المجوعة يسعى العين الإماراتي لتعويض خسارته أمام الاتحاد عندما يستضيف متصدر المجوعة تركتور سازي الإيراني (7:15 مساء بتوقيت السعودية).. وسيستفيد مدرب العين من عودة عمر عبدالرحمن بعد أن شارك لدقائق أمام الاتحاد في المباراة السابقة.. وسيكفل الفوز للعين استعادة التوازن وربما خطف الصدارة قبل نهاية مباريات الدور الأول، فيما سيعزز الفوز من صدارته تركتور وقد لا يكون التعادل نتيجة سلبية للفريق الإيراني الذي لا يملك تاريخا كبيرا.

مباريات الشرق

ستكون مباريات المجوعة الخامسة ملتهبة عندما يستضيف صاحب المركز الثاني فيها بوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي المتصدر شاندونع الصيني (1:30 ظهرا بتوقيت السعودية).. ويتساوى الفريقان بالنقاط، ولكل منهما أربع نقاط وستكون مباراة اليوم فرصة مثالية لفك الارتباط بينهما.. ولكن مهما كانت النتيجة فستكون من فائدة سيريزة أوساكا الياباني الذي سيستضيف بويرام يونايتد التايلاندي (1:00 ظهرا بتوقيت السعودية).. ولكل منهم نقطة واحدة والفوز اليوم مع تعثر أحد قطبي القمة سيساعد على العودة للمنافسة.

ويتكرر الوضع في المجوعة السابعة عندما يستضيف المتصدر وحامل اللقب جوانزو ايفرجراند الصيني وصيفه جونبك هونداي الكوري الجنوبي (3:00 عصرا بتوقيت السعودية).. ويتساوى الفريقان بالنقاط ولكل منهم أربع نقاط فيما يتفوق الفريق الصيني بالأهداف، وسيحاول حامل اللقب فك الارتباط باستغلال الأرض والجمهور للفوز.

وفي مباراة ثانية يحاول ملبرون فكتوري الأسترالي البقاء في الصورة عندما يستضيف يوكاهاما الياباني (11:30 صباحا بتوقيت السعودية) في مباراة يتوقع أن تكون مثيرة لعدم إمكانية الخطأ فيها.