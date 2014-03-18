مورينيو: دروغبا سيعود لتشيلسي يوماً ما

توقع جوزيه مورينيو أن يصبح ديدييه دروغبا يوما ما جزءا من أسرة ناديه تشيلسي عشية المواجهة ضد غلطة سراي الذي يلعب له الآن قائد ساحل العاج في إياب دور الستة عشر لدوري أبطال اوروبا لكرة القدم اليوم.





وقال مورينيو للصحفيين إن دروغبا جزء مهم من تاريخ تشيلسي ومن المؤكد أنه سيصبح عضوا في النادي مرة أخرى في نقطة ما من مستقبله.





وينتهي عقد دروغبا مع النادي التركي بنهاية الموسم وذكرت تقارير محلية أنه مرشح للعودة لتشيلسي ليقوم بدور اللاعب المدرب.





وفي مؤتمر صحفي منفصل في وقت سابق اليوم قال دروغبا البالغ من العمر 36 عاما إنه يتمنى العودة للنادي اللندني يوما ما.





وقال مورينيو "إنه واحد من أهم اللاعبين في تاريخ هذا النادي، كلنا كمشجعين للنادي نتفق على ذلك، لن نقول إنه الأهم لأن هذا ليس عدلا لآخرين لعبوا على نفس المستوى في نفس الجيل."





وأضاف "عودته يجب أن تحدث يوما ما.. لا أعرف متى. كلاعب.. كمدرب.. كسفير.. في العام المقبل أو بعد أربع سنوات أو خمس سنوات أو عشر سنوات.. لا أعرف."





وتعادل تشيلسي مع غلطة سراي 1-1 في اسطنبول في جولة الذهاب.



