مويز يصرخ: اتركوني أعمل

كشفت الصحافة الإنجليزية اليوم الثلاثاء أن مجلس إدارة مانشستر يونايتد يدرس جديا قرار إقالة مدرب الفريق ديفيد مويز بسبب سوء النتائج التي حققها بإشرافه هذا الموسم وآخرها الخسارة المذلة أمام الغريم التقليدي ليفربول صفر-3 في عقر داره ملعب أولدترافورد.

وتوقعت الصحف أن يكون الأسبوع المقبل حاسما في إقالة المدرب الاسكتلندي من عدمه بانتظار مواجهة الفريق مع أولمبياكوس اليوناني في إياب الدور الثاني من دوري أبطال أوروبا غدا الأربعاء، حيث يتعين على الفريق الشمالي قلب تخلفه صفر-2 ذهابا لبلوغ ربع النهائي، ثم المباراتين المقبلتين له في الدوري المحلي خارج ملعبه ضد وست هام السبت، وضد جاره مانشستر سيتي الثلاثاء المقبل.

وأورد موقع "سوكر نت" بحسب مصادر موثوقة داخل مجلس إدارة النادي أن المدرب السابق السير أليكس فيرغوسون الذي اختار مويز لخلافته لم يعد من الداعمين له من دون أن يطالب علنا بإقالته، ويبدو بوبي تشارلتون الوحيد الذي لا يزال من داعمي مويز.

وأوضحت المصادر ذاتها أنه في حال إقالة مويز فإن المدرب الهولندي لويس فان غال سيكون أبرز المرشحين لخلافته خصوصا أنه في الآونة الأخيرة لم يبد حماسة لتدريب توتنهام بعد أن كان هذا الأمر شبه محسوم، خصوصاً أنه سيترك تدريب منتخب بلاده بعد نهائيات كأس العالم 2014.

وردا على أسئلة الصحافيين حول بقائه من عدمه عشية اللقاء مع أولمبياكوس، قال مويز "لدي عمل جميل، مستقبلي لم يتبدل ولم نتكلم عن هذا الأمر على الإطلاق، أفضل ضمانة لي هو أن يتركوني أكمل عملي".

وأضاف "أعرف تماما الاتجاه الذي سأمضي به، لدينا مشاريع كبيرة في السنوات المقبلة، إنه ناد يعمل برؤية واضحة إلى أمد بعيد وليس لأجل قصير، ولهذا السبب منحوني عقدا لمدة 6 سنوات".

وتابع "نحن نعرف أننا في وضع غير مريح والموسم ليس جيدا بالنسبة لنا، لكن لدي أفكارا سأضعها موضع التنفيذ عندما تأتي اللحظة المناسبة".

وأشار مويز إلى أنه يتشاور دائما مع سلفه أليكس فيرغوسون، وقال "أتحدث معه باستمرار وعندما يأتي لحضور المباريات يدعمني كثيرا، وقد قال لي قبل أن أستلم المهمة إن الأمور ستكون معقدة جدا لكنه سيكون خير معين لي".