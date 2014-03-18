. الليث هنا والنمر هناك..! ومن سيزأر..؟

. خليلي وحركة (مع السلام عليكم)..! ومختار وارتقاء (آخر دور)..!

. نحن نملك مفاتيح الفوز، ولكنها تحتاج لسلاسة حركة لا لسَلسَلة تعقيد..!

. الخصم واضح هنا وهناك، الدوري القطري غير مُشفَّر..! أصغر مشجع بإمكانه الحديث عن لخويا أو الريان لمدة نصف ساعة دون أن يتلعثم..!

. البدء بالتشكيلة الأنسب، اللعب بجدية، بـ روح، التعامل مع كل فرصة كما لو أنها الأخيرة، وضع خطَّين تحت (الشوط الثاني)..! شوط المدرب..!! مانويل خيمينيز وإيريك جيريتس غالبًا ما تكون لهما كلمة في هذا الشوط بالذات..!

. اهتزاز الشباك لابد أن يكون (احتمال وارد)..! ما أعنيه أن لا تكون ردة الفعل مُجرَّد (ربكة)..! للهدف قيمة حتى وإن صاحبه خسارة، فقد تتساوى النقاط أخيرًا ويكون الحسم بالأهداف..!

. في قطر المهمة أصعب، الفوز لا يعني حجز (أوكيه) نحو التأهل، إلا أنه على الأقل (انتظار)..!

. أما في الرياض فأتوقع أن يُنهيها الشباب من الشوط الأول..!

. حدسي يقول أن التسديد سيهز الشباك..! وهناك من يهمس في أذني: "ضربة جزاء"..!! التغييرات ستكون لها كلمة..!

. الحذر وكل الحذر من العرضيات..!

. هل تبقى أمر..؟ لا أعتقد..! حسنًا.. دعوني أختم مقالي بـ:

" يا كريم "







*نقلاً عن النادي السعودية