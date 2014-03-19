بلحاج يحرم الهلال من أول فوز آسيوي

واصل الهلال نتائجه المخيّبة في النسخة الحالية من دوري أبطال آسيا، وفرّط بفوز كان بمتناول يديه على مضيفه السد بعدما قلب خسارته بهدف طلال البلوشي الى فوز بهدفي ثياغو نيفيز، لكن نذير بلحاج أعاد الكفة لوضعية التساوي بالتعادل.

وتقدم السد بعد خطأ فادح ارتكبه فايز السبيعي، حارس الهلال، الذي لم يحسن إمساك كرة سددها خلفان إبراهيم، ليستغل طلال البلوشي الذي استغل الكرة الساقطة من يدي الحارس ويضعها بالمرمى الخالي في الدقيقة 26، وبعد دقيقتين عاد نذير بلحاج لتهديد مرمى الهلال لكنه سدد كرة ضعيفة بيدي السبيعي، وبعد دقائق أهدر خلفان فرصة ثمينة بعد أن طوّح بالكرة خارج الخشبات الثلاث.

وبحث الهلال طويلاً عن هدف التعادل إلا أن خطورة مهاجميه ناصر الشمراني وياسر القحطاني اختفت، لكن البرازيلي ثياغو نيفيز رفض أن يخرج فريقه من الشوط الأول خاسراً ليسدد كرة ثابتة استقرت بالمقصّ العلوي لمرمى السد في آخر دقيقة من الشوط الأول.

ومع بداية الشوط الثاني أنقذ محمد كاسولا كرة خطرة على مرمى فريقه، لكن بعد 5 دقائق سدد نيفيز من طرف منطقة الجزاء، فشل الحارس بالتصدي لها وسكنت الشباك هدفاً ثانياً للهلال.

وسدّد نذير بلحاج كرة من مسافة قريبة، لكن القائم تكفل بالتصدي لها، وبعدها بـ3 دقائق استغل بلحاج كرة من تاباتا وعالجها بقدمه اليمنى في أقصى الزاوية.

وفي الدقائق الأخيرة لاحت فرصتان للفريقين، حيث تباطأ عبدالكريم حسن بالتمرير عقب خطأ فايز السبيعي لكن دفاع الهلال أنقذ فريقه، وثياغو نيفيز الذي راوغ الدفاع وانفرد بالحارس الذي تدخل وأنقذ مرماه في الوقت المناسب.

ورفع السد رصيده من النقاط الى 5 نقاط، فيما بقي الهلال متذيلاً لمجموعته برصيد نقطتين.

وفي وقت سابق من اليوم، منح إسماعيل الحمادي فريقه أهلي دبي فوزاً ثميناً على مضيفه سبهان أصفهان، وتقدم الأهلي عن طريق أحمد خليل قبل نهاية الشوط الأول، لكن البولندي فان دييك سجل العادل للفريق الإيراني منتصف الحصة الثانية، قبل أن يسدد الحمادي بذكاء في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع ليمنح فريقه الفوز ومشاركة السد بالصدارة، فيما بقي سبهان على نقاطه الـ3 في المركز الثالث.