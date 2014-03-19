بيكام يتفوق على ميسي ورونالدو بلغة الأموال

صنفت مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية العشرين لاعبا الأعلى دخلا سنويا في العالم، وتضمن التقرير مفاجأة كبيرة تمثلت في تصدر النجم الإنجليزي السابق، ديفيد بيكهام، والذي أعلن اعتزاله اللعب رسميا في الموسم الماضي، بعد تجربة قصيرة مع سان جرمان الفرنسي.

وتفوق بيكهام على "عتاولة اللعبة" مثل ميسي وكريستيانو رونالدو وإبراهيموفيتش وفالكاو وغيرهم من النجوم الذين يصنعون الأحداث، وتصدرت صورة بيكهام غلاف المجلة في العدد الصادر اليوم، وتخصص فرانس فوتبول سنويا في مثل هذا الوقت من كل عام عددا للحديث عن ثروات اللاعبين ورواتب اللاعبين والمدربين.

وجاء في التقرير أن دخل بيكهام يصل إلى 36 مليون يورو سنويا، وهي عبارة عن 1.7 مليون كراتب سنوي (141 ألف يورو شهريا)، و1.3 مليون في مكافآت، و33 مليونا من عقود دعاية وإعلانات تجارية ورعاة للاعب الذي يعتبر علامة تجارية كبرى في الأسواق، وصاحب توكيلات لأشهر شركات الملابس والأحذية الرياضية.

كما أن زوجة بيكهام (فيكتوريا المغنية الشهيرة لفرقة سبايسي غيرل) ساهمت في تدعيم صورة بيكهام بشكل كبير، وتساءل المتابعون لنجوم الكرة ومداخيلهم عن سر تفوق بيكهام المعتزل والمبتعد عن الملاعب، والذي تفرغ للسفر حول العالم من أجل توقيع الأوتوغرافات، ويأتي الجواب من المعلنين لأن بيكهام ماركة مسجلة تشبه بالدجاجة التي تبيض ذهبا.

المفارقة أن الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي يعيش عصره الذهبي وصاحب الكرات الذهبيات الأربع في المركز الثاني برصيد خمسة وثلاثين مليون مليون يورو، منها 12.5 راتب سنوي (1.04 مليون شهريا) و500 ألف يورو مكافآت، و22 مليونا من الدعاية والإعلانات والشركات الراعية، ويتفاوض ميسي حاليا مع برشلونة من أجل الزيادة في مرتبه، وفوض والده ومحامين لمناقشة الموضوع مع الإدارة الجديدة لبرشلونة.

نجم ريال مدريد الإسباني في المركز الثالث في القائمة برصيد 30 مليون يورو، حيث يتقاضى 13 ميلون يورو كراتب سنوي (1.08 مليون شهريا)، و500 ألف مكافآت، و16.5 مليون من عقود الدعاية والإعلانات والشركات الراعية.

وهو أيضا غير راض عما يتقاضاه قياسا للاعبين آخرين أقل منه عطاء ومستوى، ويمر رونالدو هذه الأيام بفترة خصبة، حيث هو ماض نحو تحطيم رقم أسطورة أخرى وهو المجري بوشكاش اللاعب التاريخي لريال مدريد، ولم يساهم تحسين عقد رونالدو مع الريال في تخطي ميسي، حيث وصل إجمالي أرباحه إلى 39.5 مليون يورو، أي ما يزيد عن النسخة الماضية بـ9.5 مليون يورو.

وتقسم الأرباح إلى 17 مليون يورو راتب سنوي، ونصف مليون يورو مكافآت رياضية، و22 مليون يورو من العقود الدعائية. ولم يتصدر رونالدو، أفضل لاعب في العالم لعام 2013، أبدا هذه القائمة التي احتل بها المركز الثاني عام 2011 والثالث أعوام 2010 و2012 و2013.

ويعتبر نيمار صاحب أعلى تقدم في القائمة، حيث قفز من المركز الـ13 في النسخة الماضية إلى المركز الثالث هذا العام، ثم جاء نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي وين روني في المركز الرابع (24 مليونا)، يليه مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي زلاتان إبراهيموفيتش (23.5 مليون) خامسا.

وفي المركز السادس يأتي نجم موناكو الفرنسي، الكولومبي راداميل فالكاو (21.2 مليون)، ثم مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي سرخيو أغويرو (19.7 مليون)، ومن بعده في المركز الثامن قلب دفاع بي إس جي، البرازيلي تياغو سيلفا (17 مليونا)، وتاسعا البلجيكي إدين هازارد نجم تشيلسي الإنجليزي (16.8 مليون)، وبالمركز العاشر لاعب بايرن ميونخ الألماني، الفرنسي فرانك ريبيري (16.5 مليون).

وأبرزت المجلة دخول أربعة نجوم يحترفون في الدوري الفرنسي في قائمة اللاعبين الأعلى أجورا، يتقدمهم السويدي زلاتان ومعه الكولومبي فالكاو والبرازيلي تياغو والأوروغوياني كافاني.

وعلى صعيد المدربين، تصدر البرتغالي جوزيه مورينهو، مدرب تشيلسي الإنجليزي، قائمة المدربين الأعلى ربحا، فيما احتل الإسباني بيب غوارديولا، المدير الفني لبايرن ميونيخ الألماني المركز الثاني.

ووفقا للمجلة، فإن أرباح مورينهو وصلت إلى 17 مليون يورو بفارق مليوني يورو عن غوارديولا الذي يحصل على 15 مليون يورو. ويعد هذا العام الخامس على التوالي والتاسع إجماليا الذي يتصدر فيه مورينهو القائمة، التي بدأت "فرانس فوتبول" في إعدادها للمدربين منذ 2004.

ولم يتصدر مورينهو القائمة مرتين فقط، الأولى حينما احتل مدرب مانشستر يونايتد السابق، أليكس فيرغسون، المركز الأول، والثانية في 2009 حينما كان البرازيلي لويز فيليبي سكولاري في الصدارة.

وجاء ثالثا الإيطالي روبرتو مانشيني، المدير الفني لغلطة سراي التركي بـ14 مليون يورو، متفوقا على مواطنيه كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد الإسباني (13.5 مليون يورو)، وفابيو كابيلو مدرب منتخب روسيا، صاحب المركز الخامس بـ12 مليون يورو، والسادس مارشيلو ليبي المدير الفني لغوانغزو الصيني بـ11.5 مليون يورو.