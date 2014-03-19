خسائر السعوديين في آسيا لن تقلص مقاعدهم

قال مصدر سعودي مسؤول في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، إن النتائج المتواضعة لأندية الهلال والاتحاد والشباب والفتح، في البطولة الآسيوية، لن تشكل خطرا حقيقيا على نصيب السعودية في المقاعد المؤهلة إلى دور المجموعات.

وأكد المصدر لـ"العربية نت" أن النتائج الحالية لن تجعلهم يخسرون المقاعد مباشرة ولكن "هذا يمثل ضغطا نوعا ما، فيما تساهم النتائج الإيجابية في استقرار المقاعد المؤهلة، على غرار كوريا التي تملك معيارا فنيا عاليا بعد وصول أنديتها إلى الأدوار النهائية بشكل مستمر".

وينقسم المعيار الفني إلى جهتين، إذ تحصل الأندية على 70% فيما يأخذ المنتخب 30%، ويتم حساب نتائج الأندية على مدار أربع سنوات، وتمثل كل سنة ربع المعيار، وفي حال انخفاض النتائج السعودية في البطولة القارية؛ سيساهم ذلك في حرمان السعودية مقعدا أو نصف مقعد، حيث إن نقاط الفرق المشاركة يتم تقسيمها على عدد الأندية نفسها.

وكشف المصدر لـ"العربية نت"، عن آلية جديدة للأندية المشاركة في دوري أبطال آسيا وذلك خلال اجتماع المكتب التنفيذي منتصف شهر أبريل وستعتمد الآلية، الجوانب الفنية بشكل أكبر مع تراخيص الأندية، وفي حال الإقرار سيتم توزيع المقاعد بشكل مختلف، مع تغيير النظام الحالي.

وينوي مسؤولو الاتحاد الآسيوي، إلغاء المعايير التي لا يمكن قياسها، مثل معيارا التسويق والحضور الجماهيري، وسيكون التركيز بشكل مقنن على التراخيص التي تغطي خمسة أركان رئيسية، المستحقات المالية والمنشأة بجانب المعيار الفني وترتيب الفئات السنية والمدربين ورخصهم التدريبية.

وكشف المسؤول أن القرار المتوقع دراسته في شهر أبريل، سيصدر غالبا بين شهري يوليو وأكتوبر، على خلاف العادة حين يعتبر "نوفمبر" شهر القرارات، إذ طلب مسؤولو الاتحاد السعودي لكرة القدم معرفة الآلية الجديدة؛ كي تكيّف روزنامة المسابقات المحلية على ضوئها.



وسيكون القرار الجديد متاحا في بطولتي دوري أبطال 2015 و2016، فيما ستحظى الأندية الكويتية والبحرينية بفرصة المشاركة في حال نالت مركزا من ضمن أول ستة مراكز في غرب القارة، حسب نظام المعيار الفني والنقاط، ستدخل دور المجموعات مباشرة، وأما الستة دول التي تليها، ستدخل دور الملحق.