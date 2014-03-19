دوري أبطال آسيا: الفتح يصعّب موقفه بالتعادل مع الجيش

صعبت مهمة الفتح في دوري أبطال آسيا بعد أن تعادل مساء اليوم مع ضيفه الجيش القطري دون أهداف ليبقى في المركز الأخير في مجموعته بنقطتين خلف فولاذ الإيراني الذي واصل صدارة المجموعة الثانية بتعادله في وقت مبكر اليوم مع ضيفه بونيودكور 1-1.. ويتصدر فولاذ ترتيب المجوعة بالتساوي مع الجيش القطري بعد أن تساويا في النقاط والأهداف.. فيما يحتل بونيودكور المركز الثالث بنقطتين وبفارق الأهداف عن الفتح.

وفشل الفتح والجيش في الوصول للشباك طوال 90 دقيقة وتشاركا في تقديم مباراة متوسطة المستوى، وحاول الفتح جاهداً الخروج فائزاً فزجّ مدربه في أواخر الشوط الثاني بأهم لاعبيه البرازيلي ألتون خوزيه، غير أن الموهوب البرازيلي بدا أنه غير مستعد تماماً للمباراة فخرج بعد أقل من خمس دقائق متأثراً بإصابته السابقة.

وعلى الرغم من أن الفتح كان الطرف الأفضل في المباراة، لكن سيطرته على الكرة كانت دون هجمات تهدد الشباك.. في وقت غابت السرعة عن أداء الجيش وبدأ راضياً بالتعادل.

وفي مباراة ثانية نجا بونيودكور الأوزبكي من الخسارة أمام ضيفه فولاذ خوزستان الإيراني بعد أن أدرك التعادل معه في الثواني الأخيرة من المباراة التي جمعتهما اليوم على استاد يار في طشقند، وتقدم فولاذ أولاً بهدف كريمي عند الدقيقة 74، لكن شيدوف عادل لأصحاب الأرض في الدقيقة الأخيرة من المباراة.

بقية المباريات

وضمن مباريات شرق آسيا تغلب ويسترن سيدني وندررز الأسترالي على ضيفه كاوازاكي فرونتال الياباني 1-0 ضمن منافسات المجموعة الثامنة، ويدين الفريق الأسترالي بالفضل في هذا الفوز لنجمه لابينوت هاليتي الذي سجّل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الثالثة.

وضمن المجموعة ذاتها تعادل أولسان هيونداي الكوري الجنوبي مع ضيفه جويزهو رينهي الصيني 1-1.. وتقدم أولسان بهدف للبرازيلي رافينيا في الدقيقة 58 من ضربة جزاء، ثم تعادل يانج هاو لجويزهو رينهي في الدقيقة 87.. وحافظ أولسان هيونداي على صدارة ترتيب المجموعة برصيد 7 نقاط مقابل 6 نقاط لويسترن سيدني وثلاث نقاط لكاوازاكي فرونتال ونقطة واحدة لجويزهو رينهي.

وفي المجموعة السادسة تغلّب سانفريس هيروشيما الياباني على ضيفه سيول الكوري الجنوبي 2-1، وسجّل يوجيرو تاكاهاجي وتسوكاسا شيوتاني هدفي سانفريس هيروشيما في الدقيقتين 35 و79 بينما سجّل رافاييل هدف سيول الوحيد في الدقيقة 60.

وضمن المجموعة ذاتها فاز بكين جوان الصيني على ضيفه سنترال كوست مارينرز الأسترالي 2-1، وتصدر بكين جوان ترتيب المجموعة برصيد 5 نقاط من ثلاث مباريات، مقابل 4 نقاط لكل من سانفريس هيروشيما وسيوول و3 نقاط لسنترال كوست مارينرز.