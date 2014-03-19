رونالدو يتألق وينقل الريال لـ"ربع نهائي" الأبطال

تأهل ريال مدريد الإسباني وتشلسي الإنجليزي إلى الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، إثر فوز الأول على ضيفه شالكه 3-1 في مدريد، والثاني على ضيفه غلطة سراي التركي بهدفين في لندن، اليوم الثلاثاء، في إياب ثمن النهائي.

ولحق ريال مدريد وتشلسي، بطل مسابقة الدوري الأوروبي في الموسم الماضي، ببايرن ميونيخ حامل اللقب وأتلتيكو مدريد وبرشلونة الإسبانيين وباريس سان جرمان الفرنسي.

وبقيت بطاقتان ستعرف هوية صاحبيهما اليوم، حيث يلتقي بروسيا دورتموند الألماني وصيف البطل مع زينيت سان بطرسبورغ الروسي، ومانشستر يونايتد الإنجليزي مع أولمبياكوس اليوناني.

ففي المباراة الأولى على ملعب سانتيساغو برنابيو، جدد ريال مدريد التائق إلى لقب أول منذ 12 عاما وعاشر في تاريخه في هذه المسابقة، فوزه على شالكه بالصف الثاني باستثناء بعض الأسماء الكبيرة، بعد أن بسط سيطرته شبه المطلقة في النصف الأول من الشوط الأول وطوال الثاني.

وافتتح الفريق الملكي التسجيل بعد لعبة ثلاثية بدأها الفارو موراتا الذي تلقى كرة قادمة من منتصف امتصها بصدره وهرب من مراقبه وأرسلها إلى الويلزي غاريث بايل الذي حل محل خيسي رودريغيز رويز في تبديل اضطراري (8)، فأعادها عرضية من الجهة اليمنى فشل بينيديكت هوفيديس في قطعها، وتابعها البرتغالي كريستيانو رونالدو أفضل لاعب في العالم في الشباك (21).

وأهدر موراتا فرصة لا تتكرر بعدما أعاد له بايل الذي لم يكن انانيا في هذه الهجمة، كرة مماثلة من الجهة اليمنى أيضا تابعها الأول بكعب القدم من انفراد تام لكنها ذهبت بعيدا (27).

واستلم مدافع شالكه تيم هوغلاند الكرة في وسط الملعب ومر بها وسددها بعيدة ارتطمت بقدم المدافع الفرنسي رافائيل فاران وخدعت الحارس ايكر كاسياس (31) الذي خاض اليوم المباراة رقم 134 في دوري أبطال أوروبا، وهذ الرقم أكبر من مجموع مباريات لاعبي شالكه الموجودين في الميدان (118 مباراة).

وكاد هوغلاند نفسه يضع شالكه في المقدمة بعد دقيقتين لولا صحوة الدفاع (33)، وأضاع موراتا فرصة هدف أكيد بعدما أرسل له ايسكو كرة بالكعب داخل المنقطة فانفرد تماما ودفعها بقدم الحارس رالف فارمان (37).

والتقط شالكه أنفاسه ومالت الكفة الميدانية قليلا لصالحه فهدد مضيفه، وكان الهولندي كلاس يان هونتيلار على وشك أن يسجل الهدف الثاني في مرمى زميله السابق كاسياس بعد تمريرة رائعة من الشاب مكسيميليان ماير (18 عاما) انحرف بها الأول في الجهة اليسرى وسددها منحرفة بعيدا عن الحارس فابتعدت سنتيمترات قليلة عن القائم الأيسر (40).

وفي الشوط الثاني، سنحت الفرصة لريال مدريد للتقدم من جديد بعد عرضية من الجهة اليسرى أرسلها ايسكو، ارتقى لها سيرخيو راموس وأرسلها برأسه إلى رونالدو أمام المرمى فكسبها الأخير برأسه في الأرض فعلت العارضة من قوة الصدمة (50).

وضاعت فرصة جديدة على أصحاب الأرض بعد انفراد رونالدو في الجهة اليمنى وإرسال عرضية إلى ايسكو الذي تباطأ قبل أن يسدد في الدفاع لتعود إلى بايل الذي رفعها عالية من فوق الحارس المندفع فذهبت بعيدا (55)، ورفع موراتا كرة على شكل تسديدة من الجهة اليمنى نجح فارمان في إبعادها (63).

واستلم رونالدو كرة استخلصها دفاع شالكه من بايل في وسط الملعب ومر بها من لاعبين اثنين وواجه فارمان وسدد على يساره مجسلا هدفه الثالث عشر في 7 مباريات في المسابقة الحالية (74).

ولم يدع موراتا الوقت الكافي للاعبي شالكه لنسيان الصدمة وعوض بعد أقل من دقيقة جميع إخفاقاته السابقة وترجم تمريرة من بايل إلى هدف ثالث لأصحاب الأرض (75). وفوت غاريث بايل فرصة هدف رابع بعد عرضية من موراتا تابعها منحرفة فحاورت القائم الأيسر (81).

وانفرد رونالدو وأصاب أسفل القائم الأيسر (83)، وأهدر ايسكو مجددا من مسافة قريبة وذهبت كرته بعيدة (87). وكاد هوغلاند يأتي بالهدف الثاني لشالكه بعد ركلة ركنية ومتابعة قوية ابتعدت عن القائم الأيمن رغم وجوده في مكان مناسب ومكشوف(90).

وفي المباراة الثانية، على ملعب ستامفورد بريدج، كان خيار المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو في إشراك الكاميروني صامويل ايتو منذ البداية موفقا، حيث نجح اللاعب في افتتاح التسجيل لصاحب الأرض بعد أن أرسل البرازيلي أوسكار كرة خلف المدافعين تابعها الأول بقدمه اليمنى في قلب المرمى (4).

وسيطر تشلسي بنسبة كبيرة على المجريات وحسم النتيجة في الشوط الأول بعد أن عزز تقدمه قبيل نهايته بقليل بعدما حصل على ركلة ركنية في الجهة اليسرى نفذها فرانك لامبارد وتابعها جون تيري برأسه ارتدت من الحارس الدولي الأوروغوياني فرناندو موسليرا إلى غاري كاهيل الذي دفعها قوية بيمناه في سقف الشبكة (42).

وفي الشوط الثاني، لم ينجح تشلسي في زيادة غلته رغم المحاولات المتكررة، فيما فشل العاجيان ديدييه دروغبا وايمانويل ايبويه والهولندي ويسلي شنايدر والكاميروني اورليان شيدجو صاحب هدف التعادل في الذهاب، وبراق يلماز في إدراك التعادل وخطف بطاقة التأهل أو حتى تقليص الفارق.