ما حقيقة أربعاء الهلال الأسود آسيوياً؟

يرتبط ذكر يوم الأربعاء في البطولات الآسيوية لدى جمهور الهلال بالخسائر التي تلقاها فريقهم أثناء مشاركاته الشبه دائمة بالكأس القارية منذ عقد من الزمان، وربما تكون أكثرها إيلاماً هي الخسارة في استاد الملك فهد الدولي أمام ذوب آهن أصفهان الإيراني ذات أربعاء من عام 2010.

يقدم برنامج "في المرمى" إحصائية تفصيلية لجميع المباريات الآسيوية التي خاضها الفريق الأزرق مساء الأربعاء من كل عام، وتكشف أن جمهوره شعروا بالسعادة أكثر من شعورهم بالحزن عندما تنقضي مباريات الهلال في بطولة دوري الأبطال الآسيوي أيام الأربعاء، حيث تظهر نتائجه أنه حقق 17 انتصاراً في ذلك اليوم، مقابل 11 خسارة، و13 تعادلاً منذ ليلة الأربعاء الأولى التي خاضها أمام الاستقلال الإيراني عام 2003.