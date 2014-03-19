مدرب "الأخضر": لا أريد الاستمرار في العمل

قال فرانك ريكارد، المدرب السابق لمنتخب هولندا لكرة القدم ونادي برشلونة الإسباني، إنه لم يعد مهتماً بالتدريب عقب تركه تدريب المنتخب السعودي في يناير من العام الماضي.

وأضاف ريكارد في مقابلة مع مجلة "فوتبول إنترناشيونال" الهولندية نُشرت اليوم: "لو بقيت الأمور على حالها كما هو الوضع الآن لن أصبح مدرباً مرة أخرى، ليس لدي الرغبة في العودة لمجال التدريب".

وزاد اللاعب السابق لمنتخب هولندا: "أنا ممتنّ لكل ما حققته في عالم كرة القدم، لكن أودّ القيام بأشياء أخرى الآن"، واستدرك "سأشاهد المباريات وأستمتع بمناقشتها بعد ذلك، ليس لديّ رغبة في بلوغ الستين من العمر وأنا لا أزال أقف على جانب الملعب".

وخاض ريكارد مسيرة رائعة كلاعب سواءً على صعيد الأندية أو منتخب بلاده قبل أن يبدأ مشواره التدريبي مع هولندا في 1998، بيد أن حظوظه كمدرب في السنوات التالية كانت متباينة بسبب نتائج الفرق التي تولى تدريبها بعد هبوط سبارتا روتردام، أقدم أندية المحترفين في هولندا، للدرجة الثانية لأول مرة في تاريخ النادي عام 2002 تحت قيادته قبل أن يساهم في تتويج برشلونة بلقب دوري أبطال أوروبا بعد أربع سنوات.