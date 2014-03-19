مدرب ألماني يمنع لاعباً موهوباً من اللعب مع بلاده

اختار جوليان غرين، مهاجم بايرن ميونيخ الألماني الدفاع عن قميص منتخب الولايات المتحدة لكرة القدم بدلا من المنتخب الألماني، في خطوة مفاجئة لصاحب الـ18 عاما.

وقال غرين الذي لعب لمنتخب الولايات المتحدة تحت 18 عاما: "كان قرارا صعبا، اتخذته بعد نقاش طويل مع عائلتي". ويعتبر الشاب أحد المواهب التي ستكون لها شأن كبير في المحفل العالمي.

ووسط فرحة كلينزمان، مدرب منتخب الولايات المتحدة، الذي استدعى غرين لخوض مباراة ودية أمام المكسيك، في الثاني من شهر أبريل في كاليفورنيا، قال: "هذا أمر رائع! إنه موهبة كبرى ويملك مستقبلا باهرا أمامه".

وأقر غرين المولود في فلوريدا لأب أميركي وأم ألمانية وانتقل الى ألمانيا بعمر الثانية، وقال اليافع: "سيكون جنونيا خوض المونديال لكن يجب أن أعمل كثيرا كي يتحقق ذلك".

وانتقل غرين من الفريق الاحتياطي لبايرن قبل أن يظهر مع الفريق الأول خلال الفوز على سسكا موسكو الروسي 3-1 في دوري أبطال أوروبا حيث دخل بدلا من ماريو غوتسه في الدقيقة 88.