آدم جونسون: للواسطة دور في اللعب للمنتخب الإنجليزي

يعتقد آدم جونسون، مهاجم سندرلاند الإنجليزي، أنه لم ينضم إلى المنتخب الوطني بسبب عدم وجوده في أحد فرق الصدارة ببطولة "البرميرليغ" على غرار تشيلسي وليفربول ومانشستر سيتي وآرسنال.

وقال جونسون حسب ما يراه: "لا أعتقد أن أداء اللاعب يهم، لكن ما يهم هو النادي الذي يلعب له اللاعب." وأضاف: "كل المباريات التي أديتها مع المنتخب جاءت.

عندما كنت في مانشستر سيتي، وفي بعض الأحيان استدعيت إلى المنتخب رغم عدم انتظامي في اللعب، والآن ألعب مباريات كثيرة ولا يتم اختياري في المنتخب، للأسف هذه هي الحقيقة".

وشارك صاحب الـ26 عاما، في 12 مباراة مع المنتخب الإنجليزي، إلا أنه كان خارج التشكيلة التي أعلنها المدرب روي هودجسون مؤخرا لخوض مباراة ودية أمام الدنمارك، ولم يظهر اللاعب في صفوف المنتخب منذ مباراة ودية أمام إيطاليا التي لعبت في شهر أغسطس عام 2012.