الإيطالي روسيتي مديراً لتحكيم كرة القدم السعودية

أكد عمر المهنا، رئيس لجنة الحكام في الاتحاد السعودي لكر القدم، اقتراب اتحاد الكرة بقيادة أحمد عيد من التوصل إلى صيغة نهائية مع الحكم الإيطالي روبيرتو روسيتي ليصبح مديراً لدائرة التحكيم.

وأشار إلى أن العاصمة السعودية الرياض ستحتضن خلال الأيام المقبلة الاجتماع الأخير بين الخبير الإيطالي ومسؤولي الاتحاد الذين يرغبون في توقيع صاحب الـ48 عاماً رسمياً.

وقال المهنا لـ"العربية نت": "الخبر صحيح وهناك مفاوضات وخطابات رسمية، روسيتي يملك رغبة تامة في الحضور هنا، وسيكون اجتماعاً حاسماً لتحديد كل شيء في الأيام المقبلة".

وحدد رئيس لجنة الحكام مسؤوليات روسيتي في حال تم تعيينه بشكل رسمي قائلاً: "سيكون الحكم الإيطالي المعتزل تحت مظلة لجنة الحكام الرئيسية بعد مطالبة الاتحاد الدولي والآسيوي بوجود مدير دائرة تحكيم في كل اتحاد أهلي، وسيتعين على روسيتي وضع الخطط ومساعدة الحكام على تطوير مستواهم التحكيمي بجانب المقيمين والمحاضرين".

وصرّح رئيس لجنة الحكام برغبتهم في استقطاب الحكم السنغافوري شمسون، ولكن ارتباط الأخير مع الإمارات وارتباط حكم أميركي آخر مع الاتحاد الدولي، عجّل بالتفاوض مع روسيتي عبر المحاضر الدولي علي الطريفي.

ويفخر روسيتي بقيادة نهائي اليورو الأوروبي عام 2008، فيما فضّل روسيتي المولود بمدينة تورينو الإيطالية في الـ18 من شهر سبتمبر عام 1967، الاعتزال بعد ارتكابه خطأ فادحاً أثناء نهائيات كأس العالم 2010، عندما احتسب هدف كارلوس تيفيز المتسلل في مباراة فازت بها الأرجنتين على المكسيك 3-1.