الحافظ يشكو الهلال.. وبيدرو بينتو: سأعيده للبرتغال

أكدت مصادر "العربية.نت"، تقديم عبدالله الحافظ، مدافع نادي الهلال السعودي، شكوى لدى لجنة الاحتراف ضد ناديه بسبب عدم تسلمه رواتبه منذ شهر يوليو الماضي، والتي بلغت 1.5 مليون ريال، وبات اللاعب الشاب يفكر جدياً بخلع القميص الأزرق في المستقبل القريب.

وطبقاً لذات المصادر، فإن الحافظ يرغب بالعودة من جديد إلى الدوريات الأوروبية، بعد تجربته مع فريقي يونياو دي ليريا وباكوس دي فيريرا البرتغاليين، مع وجود اهتمام من أندية إسبانية، يأتي في مقدمتها إلتش الذي يتواجد بالمركز الـ13 في ترتيب فرق الليغا.

وبدوره، لم ينف البرتغالي بيدرو مانويل بينتو، وكيل أعمال الحافظ، الشكوى التي تقدم بها موكله ورغبته بالعودة إلى القارة العجوز. وقال لـ"العربية.نت": "لا أنكر أن هناك شكوى مقدمة من عبدالله ضد ناديه، وبحسب ما قاله لي مسؤولو الهلال فإنهم سيحاولون حل الشكوى خلال يومين أو ثلاثة على أقصى تقدير". وأضاف: "الحافظ ترك انطباعاً جيداً في البرتغال، وما زالت أندية برتغالية تخاطبني بشكل مستمر لضمه".

وسبق لبينتو الحديث إعلامياً عن رغبة الحافظ بمغادرة الهلال بعد بقائه على مقاعد البدلاء، وهو الذي عاد إلى البلاد طامحاً في الحصول على مقعد أساسي في المنتخب الوطني، بعد ذكريات مميزة صنعها الحافظ وبقية زملائه في كأس العالم للشباب التي احتضنتها كولومبيا قبل ثلاثة أعوام.