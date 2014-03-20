إنييستا: علينا لعب مباراة مثالية في مدريد

قال صانع اللعب أندريس إنيستا، اليوم الخميس، إن فريقه برشلونة سيحتاج الى تقديم أداء يقترب من الكمال للفوز على ريال مدريد متصدر دوري الدرجة الاولى الإسباني لكرة القدم في مباراة قمة يوم الاحد لإنعاش حظوظه في الحفاظ على اللقب.

وقال إنيستا في مؤتمر صحافي: "سيتعين علينا خوض مباراة أقرب الى الكمال لأن الخصم سيفرض علينا ذلك".

ولم يخسر ريال مدريد في الدوري الإسباني منذ هزيمته 2-1 أمام برشلونة على ملعب نو كامب في أكتوبر الماضي، ويبتعد في الصدارة بفارق أربع نقاط عن غريمه اللدود الذي يتأخر بنقطة عن أتليتيكو مدريد الذي يحتل المركز الثاني قبل 10 مباريات من نهاية الموسم، وسيعزز انتصار حامل اللقب على ملعب برنابيو من فرصه في الحصول على اللقب الخامس في 6 سنوات، لكن الهزيمة قد تنهي آماله.