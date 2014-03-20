رئيس الرائد يشتكي: اتحاد الكرة يحتجز أموالنا

استنكر عبدالعزيز المسلم، رئيس نادي الرائد السعودي، حرمان اتحاد الكرة ناديه من إعانة الاحتراف البالغة 750 ألف ريال، فيما استغرب تجاهل اتصالاته الهاتفية من قبل عبدالله البرقان، رئيس لجنة الاحتراف.

وأكد المسلم لـ"العربية.نت"، أن خزانة النادي لا يمكن لها الإيفاء بمستحقات الفريق والالتزام بمصروفاته طوال الموسم الرياضي. وقال "عدم وصول الإعانة المالية أمر مثير للدهشة، لأن الهدف من إعانة الاحتراف هو أن تساعد الأندية في سداد رواتب اللاعبين. أطرح السؤال على الاتحاد السعودي ولجنة الاحتراف: ما الفائدة من حجز مبالغ نادٍ سيخصص المبلغ المذكور في سداد رواتب اللاعبين والإيفاء بها؟".

وأكد المسلم أنه حاول جاهدا التواصل مع البرقان، رئيس لجنة الاحتراف، وتجاهل الأخير كافة اتصالاته، وقال "لم أستطع التواصل مع البرقان منذ اليوم الأول الذي صرفت فيه الإعانات، ما يثير التساؤل والاستغراب في ذات الوقت أن إعانة الاحتراف قد صرفت لنا في وقت سابق، مما يعني أحقية النادي في استلامها هذه المرة أيضاً، ومع ذلك تم تطبيق قرار الحرمان دون تقديم أي سبب صريح حول أسباب المنع، وتحويل المبالغ لسداد مستحقات سابقة ضد النادي".

وروى المسلم قصة لأحد اللاعبين الذين تخلفوا عن مباراة الفريق أمام صحم العماني ضمن البطولة الخليجية، إذ اتصل اللاعب راجيا عدم الحضور، بسبب وجود شكوى في مخفر الشرطة، بعد تأخره في دفع مستحقات ترميم منزله.

وطلب المسلم بشكل مباشر حسم حقوق النادي، إذا كان الأمر يتعلق بحقوق النقل التلفزيوني أو الرعاية أو غيرها، وقال "لا أعرف بماذا أفسر هذا التعامل معنا، هل الهدف منه استهداف أندية معينة، أم إضعاف النادي الذي يعاني من ضائقة مالية، أم علينا أن نتعايش مع الظروف الراهنة ونبقى رهينة للتبرعات المالية من قبل أعضاء الشرف وغيرهم".

وأعلن الرئيس المكلف من قبل المجلس التنفيذي في نهاية حديثه، عن رغبته بالرحيل حال انتهاء التكليف التي تنقضي بعد شهرين، ولأسباب تتعلق بضعف المدخول المادي.