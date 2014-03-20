ليس غريباً عندما نقول إن أغلب الأحكام ـ في أحايين كثيرة ـ تطلق حسب الأهواء تجاه مجمل مناحي الحياة وخاصة في المجال الرياضي وبمقدمة ذلك اللعبة الشعبية الأولى في العالم السيدة الساحرة المستديرة كرة القدم.

والأحكام العاطفية تكاد تكون مقبولة عندما تصدر من عامة المشجعين؛ إلا أنها مرفوضة البتة حين تطلق من الحصيفين والممارسين الحقيقيين للرياضة؛ هكذا كنت أتصور الأمور قبل أن أتفاجأ بأن الأهواء والمصالح الشخصية تسيّر الوضع حتى على مستوى النجوم وعباقرة في كرة القدم وعلى رأسهم القيصر الألماني بيكنباور الذي طالب مدرب بايرن ميونيخ جوارديولا بألا يطبق فلسفة برشلونة مع النادي البافاري حتى لا يصبح أداؤه "مملاً"، وهي مطالبة يرى الكثير أنها تأتي تحت بند "تعارض المصالح" لأنه لا يوجد عاقل في العالم لا يريد أن يصير فريقه مثل برشلونة في جمالية الأداء؛ ولأن المدير الفني للمنتخب الهولندي لويس فان جال ينتمي لقائمة العقلاء فقد وجه صفعة قوية للقيصر في لقاء تلفزيوني مع برنامج "أودي ستار توك" بقناة تلفزيونية ألمانية أمس الأول الثلاثاء عندما قال "الأسباني جوارديولا ابتكر طريقة لعب جديدة ورائعة مع بايرن ميونيخ" ؛ قبل أن يضيف فان جال الذي شغل منصب المدير الفني لفريق لبايرن ميونيخ منذ عام 2009 وحتى العام 2011 " أتابع بفخر مسيرة الفريق الألماني وأتوقع أنه سيتمكن من الحصول على ألقاب البطولات الثلاث التي ينافس عليها هذا الموسم".

موضوع المصالح الشخصية من كبار اللعبة لم يتوقف هنا، بل امتد حتى وصل أعلى سلطة رياضية في العالم ممثلة في الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الذي بدأت عواصف الفضائح تلعب به منذ عملية التصويت لصالح تنظيم مونديال 2022 في قطر، فهذا نائب (فيفا) السابق جاك وارنر يزعم أنه تلقى رشوة بقيمة مليوني دولار أمريكي من شركة قطرية يملكها رئيس الاتحاد الآسيوي السابق محمد بن همام للتصويت لملف قطر لاستضافة مونديال 2022، بحسب ما ذكرت صحيفة "دايلي تيليجراف" البريطانية الثلاثاء.. فوائد (التصويت) القائم على المصالح الذاتية تجاوزت أحد أبرز أركان اللعبة عالمياً ووصلت لأفراد عائلته والعاملين معه، فـ(وارنر) ـ وعلى ذمة الصحيفة ـ حصل على 2ر1 مليون دولار بعد فوز قطر بملف الاستضافة، فيما تلقى ولده داريل مبلغ 432 ألف دولار وابنه الآخر داريان مبلغ 316 ألفاً من شركة تدعى "نحن نشتري المنازل" واستلم أحد موظفيه 400 ألف دولار.. وأمام هذا كله لا تفقدوا الثقة بأحد ولكن انتبهوا من أصحاب المصالح.

قبل الأخير

تعود الإثارة من جديد للملاعب السعودية السبت والأحد المقبلين بإقامة الجولة الرابعة والعشرين من دوري عبداللطيف جميل والتي قد تحمل أنباء سارة للنصراويين في حالة فوزهم على الاتحاد في الرياض وتعثر الهلال أمام الشعلة.

الأخير

يقول الشاعر والكاتب والفيلسوف الفرنسي بول فاليري:"يهدد العالم خطران دائمان: النظام والفوضى".

*نقلا عن صحيفة الرياضية