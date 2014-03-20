هزازي لـ"الاتحاديين": سأنضبط.. والبلوي يحيله للقروني

كشف مصدر مسؤول بنادي الاتحاد لـ"العربية.نت" أن إبراهيم هزازي، لاعب الفريق السابق، اتصل بإبراهيم البلوي، رئيس النادي، طالباً أن يعود من جديد الى العميد بعد أن غادره مطلع الموسم الجاري الى الاتفاق بسبب خلاف حول مستحقات متأخرة للاعب الذي ارتدى شعار العميد قبل موسمين قادماً من غريمه الأهلي.

وبيّن المصدر أن هزازي وعد البلوي بأن ينضبط داخل الملعب وخارجه، وأن يتخلى عن المشاكسات التي كانت سمةً بارزة لتجربته الاتحادية، ومن بعدها مع الاتفاق الذي أنهى تعاقده معه، وسط استحسان رئيس النادي لفكرة إعادته بسبب النقص الحاد الذي تعاني منه قائمة الفريق وعدم وجود سوى ظهير جنب أيمن وحيد، لكنه ربط ذلك بموافقة خالد القروني، مدرب الفريق، الذي لم يتسنّ له الوقت لمشاهدة هزازي أو النقاش مع البلوي بسبب ضغط المباريات المتوالي.

وبحسب تشخيص القروني الأولي للاتحاد، فإن أصفر جدة مطالب بالتعاقد مع لاعب جديد في مركز الظهير الأيمن لعدم ثبات مستوى راشد الرهيب وفراغ دكة الاحتياط من أي لاعب يمكنه شغر الخانة.

وبدأ هزازي حياته لاعباً بالأهلي، ولكنه بعد 6 أعوام من مشاركته الأولى بالقميص الأخضر وجد نفسه خارج النادي ليلتحق بالغريم التقليدي (الاتحاد)، ومنه الى الاتفاق الذي ألغى عقده في الشتاء الماضي.