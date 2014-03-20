وكيل العابد: كل ما يُتداول شائعات ولن أتواصل مع سامي

شدّد فهر الطيب، وكيل أعمال اللاعب نواف العابد لاعب نادي الهلال السعودي، أن موكله يحظى بمعاملة مميزة في فريقه بالرغم من بقائه أسيراً لدكة الاحتياط أغلب فترات الموسم، استجابة لأوامر المدرب سامي الجابر.

ويأتي تصريح الطيب في أعقاب أنباء ربطت بين غياب العابد ومشاكل متفاقمة مع مدرب فريقه الهلال، وأخبار لم تؤكد من مصدر رسمي عن عقوبة غير معلنة على اللاعب بسبب مشاركته في مباريات حواري أُصيب فيها.

وقال الطيب لـ"العربية نت" إنه بعد إصابة العابد الأخيرة ادّعى الكثيرون مشاركة نواف في إحدى مباريات الحواري، وروى الطيب ما حدث بعد اتصاله الهاتفي بوالد اللاعب: "تعرّض نواف لإصابة في المنزل، حيث كان يتحدث مع ابن خالته أثناء صعوده الدرج ورأسه ملتفتاً إلى الخلف، وهو ما جعل قدمه تتعثر وتُصاب".

وأكد فهر الطيب أن نواف يخوض برنامجاً تأهيلياً، وأضاف: "سامي الجابر هو من طلب تجديد عقد نواف بشكل شخصي، ولا أعتقد أن النادي لا يرغب في اللاعب خاصة أنهم دفعوا أكثر من 30 مليون ريال (8 ملايين دولار أميركي)، كل ما في الأمر أن نواف مصاب وسيشارك قريباً فيما تبقى من مباريات الموسم".

ويرفض الطيب التواصل مع سامي الجابر من أجل حصول صاحب الـ24 عاماً على فرصة لعب أفضل، وقال: "التواصل مع سامي أمر جيد، ولكن لن أكلم الجابر عن فرص مشاركة نواف ولا يحق لي ذلك لأسباب كثيرة، يكفي أن نواف لا يشارك وبالرغم من ذلك فقد صنع سبعة أهداف خلال 1000 دقيقة في الدوري السعودي".

ونفى الوكيل وصول إنذار إداري على اللاعب المولود في الـ26 من شهر يناير عام 1990، فيما أشار إلى اجتماع حدث قبل أكثر من أسبوعين بينه وبين إدارة الهلال بجانب اللاعب ووالده من أجل عودة الشاب إلى مستواه المتوهج.

وانتشرت في الفترة الماضية أنباء عدة عن حدوث مشكلة بين مدرب الفريق سامي الجابر ولاعب الوسط نواف العابد، بعد تحويل الجابر نواف إلى الفريق الأولمبي، وعزز ذلك غياب اللاعب عن المشاركة كأساسي، فيما ربطت الجماهير سابقاً انتقال العابد إثر توقيعه مع فهر الطيب الذي يعتبر أحد أعضاء شرف النادي الأهلي.