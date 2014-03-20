4 مرشحين يتنافسون على رئاسة الأهلي

أكد أحمد المرزوقي رئيس لجنة استقبال ملفات مرشحي رئاسة الأهلي أنه لن يتقدم لاستعادة الكرسي الذي كان يجلس عليه سابقاً، رغم التسريبات التي تخرج من القلعة الخضراء بين الحين والآخر حول عزمه تقديم ملفه كمرشح بجانب عبدالله بترجي والأمير الدكتور خالد آل فرحان آل سعود واللاعب السابق طارق كيال، ليخلف أحدهم الأمير فهد بن خالد الذي تنتهي علاقته بالمنصب مع نهاية الموسم الجاري.

وبحسب حديث المرزوقي لبرنامج "في المرمى" فإن فترة استقبال ملفات الترشيح ستمتد لـ3 أسابيع، يتم تقييم كل ملف منها على حدة، خصوصاً فيما يتعلق بعقود الرعاية والمقدرة المالية والخبرة الإدارية، كون النادي الغربي مقبل على عدة تحديات مالية تتعلق بعقود اللاعبين المحترفين محليين كانوا أو أجانب.

وبالرغم من إجماع الأهلاويين على الرباعي كمرشحي رئاسة بشكل غير رسمي، إلا أن رئيس اللجنة لا يعرف عن نوايا الأمير خالد أو طارق كيال بالحصول على كرسي الرئاسة إلا من خلال الإعلام، إلا أنه بيّن علمه بنية عبدالله بترجي من خلال محادثة جمعت الأخير بأمين عام النادي.

