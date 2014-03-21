أبيدال يعود لموناكو بعد تعافيه

سيعود المدافع إيريك أبيدال إلى صفوف فريقه موناكو عندما يلتقي يوم الأحد المقبل مع ليل في دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم، ليكون دعامة قوية في ظل سعي فريق الإمارة لتضييق الفارق بينه وبين المتصدر باريس سان جيرمان قبل 9 جولات من نهاية الموسم.

وغاب الفرنسي الدولي عن صفوف فريقه في الجولة الماضية بسبب إصابته بعدوى فيروسية في الجهاز الهضمي إلا أنه أصبح في كامل اللياقة الآن.

وبعد مرور 29 جولة ينفرد سان جيرمان بالصدارة برصيد 70 نقطة، يليه موناكو برصيد 62 نقطة في حين يحتل ليل المركز الثالث برصيد 53 نقطة.

وعن ليل قال كلاوديو رانييري، مدرب موناكو، في مؤتمر صحافي: "لقد فازوا علينا 2-صفر هذا الموسم، ولذا فإنه سيكون نوعاً من الانتقام.. أتوقع من فريقي ارتكاب أخطاء أقل".

وسيغيب عن تشكيلة موناكو في مباراته المقبلة لاعبه لايفين كورزاوا بسبب إصابة في الفخذ، في حين سيعود الى الفريق لاعب الوسط جيريمي تولالان بعد انتهاء إيقافه.