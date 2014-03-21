الحياة تعود للدوري السعودي بديربي القصيم

تعود الحياة مجدداً في مسابقة الدوري السعودي، بثلاث مباريات في دوري عبداللطيف جميل، إثر توقف دام 28 يوماً، بعد روزنامة مزدحمة شهدت مباريات المنتخب الوطني وكذلك مباريات دوري أبطال آسيا، وستشهد الجولة الـ24، ثلاث مباريات يوم السبت ومثلها يوم الأحد المقبل.

ويلتقي فريقا الرائد مع التعاون في قمة منطقة القصيم، فيما يتواجه النهضة مع العروبة في مدينة الدمام، بينما يلعب كل من الفيصلي ونجران في المجمعة، وتعتبر المباريات مهمة خاصة في ظل هروب جماعي من صراع الهروب.

السعوديون سيتجهون بأبصارهم، صوب ملعب مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية في بريدة حيث الدربي الساخن وعلى الرغم من تراجع مستويات الرائد الثالث عشر بـ24 نقطة، لن تكون المباراة سهلة على التعاون الذي يملك 32 نقطة.

فيما يحتل التاريخ بينهما موقعا هاما على خارطة الفريقين اللذين يفصل بينهما شارع واحد في المدينة.

ويسعى التعاون الذي يقدم هذا الموسم أفضل مواسمه على الإطلاق استغلال تميزه لخطف نتيجة المباراة من منافسه التقليدي، فيما آلت نتيجة مباراة الدور الأول للتعاون 2-1.

تاريخيا, تواجه الرائد والتعاون دورياً في 69 مباراة منها 9 مباريات في دوري المحترفين، وبدأت مباريات الدربي منذ عام 1382 هجرية، وكسب الرائد آنذاك أول مباراة 3-1، وفي الدوري فاز الرائد في 3 مباريات وفاز التعاون في 3 وحضر التعادل في مثلهما.

وفي مجمل المواجهات فاز الرائد في 35 مباراة مقابل 17 فوزاً للتعاون و17 تعادلاً.

في الدمام، سيحاول النهضة صاحب المركز الأخير بـ15 نقطة التمسك بأمله الضعيف بالخروج بصورة حسنة، عندما يستضيف العروبة صاحب المركز الثاني عشر بـ24 نقطة، وما يصعب مهمة العروبة ارتفاع مستوى النهضة فنيا إذ كسب آخر مبارياته أمام الشباب 4-1.

وفي آخر مباريات يوم السبت يستضيف الفيصلي العاشر بـ25 نقطة فريق نجران الثامن بنفس الرصيد من النقاط.. وستكون المباراة مهمة للفريقين من أجل الهرب من خطر الهبوط نحو دوري الدرجة الأولى.

من جانبه، ستشهد الجولة الرابعة والعشرون غياب 11 لاعبا بسبب البطاقات الملونة، وأبرز الغائبين مدافع النصر عمر هوساوي، الذي لن يشارك في لقاء الاتحاد وسيغيب عن الهلال الوصيف سلمان الفرج أمام الشعلة الذي سيفتقد ثلاثة لاعبين: وديع العبيد وعماد الدوسري ومحمد قاسم، فيما سيغيب عن التعاون في دربي القصيم مهاجمه بدر الخراشي. أما لاعب الشباب البرازيلي فرناندو فقد انتهت مسيرته في الدوري هذا الموسم لإيقافه في خمس مباريات.