الدوري الأوروبي: تأهل يوفنتوس وبنفيكا لربع النهائي

تأهلت فرق بنفيكا البرتغالي، وفالنسيا الإسباني، وليون الفرنسي، ويوفنتوس الإيطالي إلى الدور ربع النهائي من مسابقة الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) لكرة القدم بموجب نتائج إياب ثمن النهائي اليوم الخميس.

وعلى ملعب دا لوز في لشبونة وأمام 40 ألف متفرج، تعادل بنفيكا مع ضيفه توتنهام الانجليزي 2-2، حيث تقدم المضيف في الشوط الأول عن طريق الأرجنتيني ايزيكييل غاراي بمتابعة رأسية من داخل المنطقة (34)، لكن البلجيكي ناصر الشاذلي سجل هدفين في دقيقة واحدة (78 و79) ووضع فريقه في المقدمة قبل أن يرتكب زميله البرازيلي ساندرو خطأ ضد رودريغو جوزيه ليما دوس سانتوس في المنطقة المحرمة وتحتسب ركلة جزاء نفذها الأخير بنجاح مدركاً التعادل (90+5).

وعلى ملعب ميستايا في فالنسيا وأمام 25 ألف متفرج، جدد فريق المدينة الإسبانية فوزه على ضيفه لودوغورتس رازغارد البلغاري بهدف وحيد سجله باكو بضربة رأس محكمة (59) ليفوز فالنسيا بمجموع المباراتين 4-0.

وفي بلزن على ملعب شترونكوفي سادي وأمام أكثر من 10 آلاف متفرج، قلب فيكتوريا بلزن التشيكي تخلفه بهدف أمام ضيفه ليون الفرنسي الى فوز بـ2-1، وتقدم ليون بواسطة غوميس بتسديدة من نحو 18 مترا (45).

وفي الشوط الثاني سجل صاحب الأرض هدفين خاطفين: الأول عن طريق طريق دانيال كولار بتسديدة من نحو 12 متراً (60)، أتبعه ستنانيسلاف تيتشي بالثاتني من ضربة رأس (62).

وعلى ملعب ارتيمو فرانكي في فلورانسا وأمام 30 ألف متفرج، قاد صانع الألعاب المخضرم أندريا بيرلو فريق "السيدة العجوز" إلى ربع النهائي بتسجيله هدف الفوز على مضيفه فيورنتينا بهدف وحيد من تسديدة مركزة من نحو 18 متراً في منتصف الشوط الثاني. ولم يستطع فيورنتينا إدراك التعادل كما فعل في الذهاب عندما تقدم يوفنتوس على أرضه (1-1)، وفشل بالتالي في جرّ ضيفه الى لعب وقت إضافي وربما ركلات الترجيح.

وتعادل انجي ماخاتشكالا الروسي مع الكمار الهولندي سلبياً.