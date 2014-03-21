القرون: الراهب لم يوقع للنصر

أكد أحمد القرون، وكيل أعمال حسن الراهب، أن موكله لم يوقع على عقد مع النصر، وإنما وقع على اتفاقية مشروطة وملزمة للطرفين، تتضمن استمرار المهاجم في صفوف فريقه إذا تم استيفاء الشروط التي وضعها المهاجم ووكيله.

وقال القرون لبرنامج "في المرمى": "وقعنا اليوم اتفاقية ملزمة للطرفين، حيث يسري العقد الجديد مع النصر عند استيفاء إدارته الشروط التي اشترطناها، وإذا لم تتمم إدارة النصر ذلك خلال شهرين فإن ذلك يعني أن حسن قادر على الانتقال لأي فريق".

واستدرك وكيل الأعمال قائلاً: "بالتأكيد نادي النصر حريص على بقاء اللاعب، ولا أعتقد أن حسن يريد ترك النصر ولا النادي يريد التخلي عن الراهب"، رافضاً الحديث عن التفاصيل المالية، ومشدداً على أن رفضه يأتي احتراماً لـ"رغبة الطرفين".

ونفى القرون الحديث عن أي مشاكل بينه وبين النصر، وزاد: "في يناير من العام الماضي سجلت الراهب عندما كنت بالبرازيل، وهذا يدل على أنني أمتلك علاقة جيدة مع النصر مثل بقية الأندية، وعموماً أنا رجل مؤتمن على مستقبل موكلي".