المهنا: سأقبل تدخلات روزيتي

كشف عمر المهنا، رئيس لجنة الحكام السعودية، أن الإيطالي رويرتو روزيتي، ستكون مهمته الرئيسية تطوير مستويات الحكام وتنفيذ قرارات اللجنة، وأن مدير دائرة التحكيم سيكون مسؤولاً عن برامج التحكيم كمعد ومشرف عليها، مؤكداً في الوقت ذاته أن دائرة التحكيم ستكون تحت مظلة لجنة الحكام التي يقودها الحكم السعودي السابق.

وقال المهنا لبرنامج "في المرمى": "إذا كان لروزيتي تدخل -في حالة حضوره- بتعيين الحكام أو غير ذلك، فتلك ليست مشكلة بالنسبة لي مادامت تلك القرارات ستصب بالصالح العام"، وزاد: "الفكرة موجودة لدينا منذ 3 أعوام، ولكن تنفيذها تأخر لظروف خارجة عن الإرادة".

ويؤكد المهنا أن عقد الحكم الإيطالي السابق سيبدأ من الموسم القادم، مشيراً إلى أن حضوره في هذا التوقيت يعتبر أمرا جيدا، كونه سيتابع مستويات حكام دورة الصعود التي ستقام في الدمام.