الوحدات يتجاوز الفيصلي و"يتصدر"

أحكم الوحدات قبضته على صدارة دوري المحترفين الأردني بعد فوزه على غريمه التقليدي الفيصلي بهدفين ضمن الجولة 13 بملعب الملك عبدالله الثاني بعمّان، ليصل الأول للنقطة 28 بفارق 3 نقاط عن الآخر.

وأخطأ العراقي يوسف الألوسي بتحويل كرة السوري معتز صالحاني، ولم يلتفت محمد شطناوي حارس الفيصلي إلا لأخذ الكرة من شباكه، فيما حاول الفريق السماوي تعديل النتيجة عبر محاولات نواطير ونبر، إلا أن الدولي عامر شفيع كان واقفاً بثبات لكل تلك المحاولات.

ولم يكتفِ الوحدات بهدفه الوحيد وحاول كثيراً، لكن دفاع الفيصلي كفّر عن الخطأ الذي ارتكبه زميلهم الألوسي، قبل أن يخطئ المدافعون في منتصف الشوط الثاني بتشتيت كرة داخل منطقة الجزاء، لكن شطناوي تكفل بإبقاء النتيجة على حالها.

وفي غمرة بحث الفيصلي عن هدف التعادل انسل أحمد الياس، لاعب الوحدات، داخل المنطقة المحرمة في الوقت بدل الضائع وتعرّض لعرقلة تكفل عمار ديب بتسجيلها معلناً الهدف الثاني لفريقة والانفراد بالصدارة قبل 9 جولات من انتهاء المسابقة.