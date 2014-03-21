سان جيرمان يمنح لاعبيه أعلى مكافأة بالتاريخ

كشفت صحيفة "ليكيب" الفرنسية الشهيرة أن جهاز قطر للاستثمار، مالك نادي باريس سان جيرمان، سيمنح كل لاعب من تشكيلة الفريق الباريسي مبلغ مليون يورو في حالة حصول النادي العاصمي على لقب بطولة دوري أبطال أوروبا، والتي سيقام نهائيها في لشبونة البرتغالية يوم 24 مايو المقبل.

ونقلت الصحيفة عن مصادرها أن زالاتان إبراهيموفيتش، نجم الفريق، كان المفاوض الرئيسي من طرف اللاعبين ووصل لاتفاق مع الملّاك على منح زملائه أعلى مكافأة بتاريخ كرة القدم.

وكان بايرن ميونيخ يحمل الرقم الأعلى في تاريخ المكافآت المالية عندما منح كل لاعب مبلغ 800 ألف يورو نظير تحقيقهم الثلاثية التاريخية، فيما تبلغ قيمة مكافأة كل لاعب من ريال مدريد 500 ألف يورو إذا حققوا الكأس الأوروبية العاشرة التي يبحث عنها الملكي منذ عقد.

وكان جهاز قطر للاستثمار قد اشترى 70% من أسهم نادي باريس سان جيرمان صيف عام 2011، قبل أن يتم شراء الـ30% المتبقية بعد 11 شهراً فقط، ونقل النادي الى مستوى عالِ جداً بعد التعاقد مع نجوم عالميين أمثال زالاتان إبراهيموفيتش وثياغو سيلفا ولوكاس وأديسون كافاني ولافيتزي.