فان بيرسي يغيب 6 أسابيع بسبب الإصابة

قال نادي مانشستر يونايتد إن مهاجمه الهولندي روبن فان بيرسي سيغيب لمدة قد تصل لستة أسابيع بعد إصابته في الركبة خلال مباراة أولمبياكوس اليوناني في دوري أبطال أوروبا هذا الأسبوع.

وسيغيب اللاعب الدولي الهولندي عن مباراة فريقه في الدوري الإنجليزي الممتاز أمام غريمه مانشستر سيتي يوم الثلاثاء المقبل، وكذلك عن مواجهة بايرن ميونيخ الألماني الشهر المقبل في دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا.

وأعلن يونايتد عبر موقعه على شبكة الإنترنت قائلاً: "أصيب روبن فان بيرسي بالتواء في الركبة، وهو ما سيبعده لفترة من أربعة إلى ستة أسابيع".

وأُصيب اللاعب البالغ من العمر 30 عاماً في الدقيقة 90 من مباراة فاز فريقه يونايتد بثلاثة أهداف دون رد على أولمبياكوس على ملعب أولد ترافورد يوم الأربعاء الماضي ليغادر الملعب على نقالة بعدما سجّل ثلاثة أهداف ليمنح يونايتد التفوق 3-2 في مجموع المباراتين.