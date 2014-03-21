قرعة أوروبية نارية تجمع بايرن ويونايتد في دور الـ8

سحبت قرعة دوري أبطال أوروبا، اليوم، بين ثمانية أندية عريقة تأهلت إلى دور ربع النهائي، فيما تمت المراسم في مدينة نيون السويسرية وسط حضور مسؤولي الاتحاد الأوروبي "اليويفا" ومسؤولي الأندية المتأهلة وأبرز لاعبي القارة العجوز.

وتأهلت ثلاثة أندية إسبانية، ريال مدريد وبرشلونة وأتلتيكو مدريد، وناديان ألمانيان، بايرين ميونيخ وبروسيا دورتموند، بجانب ناديين إنجليزيين، مانشستر يونايتد وتشلسي، وفي الأخير الفرنسي باريس سان جرمان الذي لم يصل إلى هذا الدور منذ 18 عاما.

وأوقعت القرعة ناديين إسبانيين معا، حيث يلعب أتلتيكو مدريد مع برشلونة، وفي المباراة الثانية يلعب ريال مدريد مع بروسيا دورتموند الألماني، وفي المباراة الثالثة يخوض باريس سان جرمان تحدياً أمام تشلسي الإنجليزي، ويستضيف مانشستر يونايتد حامل اللقب بايرن ميونيخ على ملعب أولد ترافورد.

وستكون مباراة ذهاب دور الثمانية في الأول والثاني من شهر أبريل المقبل، فيما ستلعب مباريات الإياب في الثامن والتاسع من نفس الشهر، ومن المقرر إجراء قرعة دور نصف النهائي في الحادي عشر من أبريل، على أن تلعب مباريات الذهاب ضمن الدور يومي 22 و23 من أبريل، ومباريات الإياب 29 و30 من الشهر ذاته.

يذكر أن المباراة النهائية ستلعب في العاصمة البرتغالية لشبونة، فيما سيحتضن ملعب النور الخاص بنادي بنفيكا، المباراة النهائية في الـ24 من شهر مايو المقبل.