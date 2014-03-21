قليل مني.. قليل جداً

(١)

كل شيء (يرتفع).. أسعار الأراضي، والبيوت، والإيجارات، والسيارات، والمواد الغذائية والاستهلاكية.. ولا شيء (يهبط)، سوى (الأسهم) و(القذائف)!

(٢)

- لماذا أتغير؟!..

- لأنني أجرب، وأستوعب، ثم أعيب على نفسي

أن تبقى حبيسة (بين قوسين) في جملة سابقة.

(٣)

لا هزيمة أسوأ من أن تُهزم أمام نفسك.. وأن يسجنك (خوفك مما سيأتي) في (انحناء) طويل، يكسر ظهرك، ويُظهر الكسر الذي في كرامتك!

(٤)

قرأت مرة أن (الذاكرة القوية مرض).. لكنني سأكتب ولو لمرة واحدة فقط أن (الذاكرة القوية شفاء)، ربما لأنها جزء من الحقيقة إن لم تكن كلها.

(٥)

لو فتش كل واحد منا ذاكرته جيداً سيشفى.. على الأقل لن يكون مريضاً بـ(تصديق كل شيء)!

(٦)

إذا كنت لم تقرأ..

هذا لا يعني أنني لم أكتب

وإذا كنت لم تسمع..

هذا لا يعني أنني لم أقل.

(٧)

(الحقيقة) مختبئة تحت لسان جّفف الخوف لُعابه،

وبين أصبعين التهمت دمامل الضعف قوتهما،

وحولت (ثقتهما) إلى (وثاق) متقن الربط!

(٨)

ليس كل ما يُعرف يقال..

هناك من يمنعك.. وهناك ما يمنعك.

(٩)

لا يجب أن يكون للإنسان رأي في كل شيء،

(الصمت) أحياناً، رأي مفيد.

(١٠)

واضح أن السائد الآن هو (الحوار من طرف واحد)..

(١١)

لا تبكِ، ولا ترهق قلبك بالحزن.. ولا تدفن روحك في موت ناقص.. الحياة تحتاجك حياً، لا ميتاً!

(١٢)

كلما انشغلوا بالقشور.. صار ما في جوف الفاكهة من نصيبي (أكثر)…

(١٣)

خف من ثقتك.. وثق في خوفك.

(١٤)

إن لم تكن (إمعة).. فأنت ضده!

(١٥)

الحياد .. عمرٌ ضائع.

(١٦)

إذا أحببت أحداً.. امنحه قلبك لا عقلك..

قل له: قلبي لك.. لكن عقلي لي.

(١٧)

المواجهة مع الموت، هي مواجهة مع الحياة أيضاً.. -المحاطون بـ(موت) قريب - يفكرون بالذي سيأخذونه معهم من (الحياة)، وبالذي سيتركونه فيها؟!

(١٨)

حدث ذلك قبل ٩ أعوام..

موت أبي فجأة، (هزمني) تماماً.

*نقلا عن صحيفة الرياضي