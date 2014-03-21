لاودروب: خسارة برشلونة من مدريد تعني ضياع اللقب

صرّح الدنماركي مايكل لاودروب، المدير الفني السابق لسوانزي سيتي الويلزي، أن فريق برشلونة لن يتمكن من المنافسة على لقب الدوري الإسباني لكرة القدم هذا الموسم إذا خسر لقاء الكلاسيكو، الذي سيخوضه أمام ريال مدريد بعد غد الأحد.

وخلال حديث صحافي قال لاودروب للصحافيين: "إذا خسر ريال مدريد في الكلاسيكو فإنه لن يبتعد عن المنافسة على لقب الليغا"، على عكس البرسا الذي سيصبح الفارق بينه وبين الملكي سبع نقاط إذا تعرض للهزيمة في لقاء الأحد.

ويرى المدرب الدنماركي أن المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي أوفر حظا للفوز بالكلاسيكو وبالليغا، على الرغم من إقراره بأن أتلتيكو مدريد ينافس على اللقب هذا الموسم.

وأشاد لاودروب بأداء أتلتيكو الموسم الحالي، مبيناً أنه يضم الكثير من اللاعبين الجيدين ولكن لا يوجد بينهم أسماء كبيرة مثل ليونيل ميسي أو نيمار دا سيلفا أو كريستيانو رونالدو أو جاريث بيل.

وعند سؤاله عن أداء الويلزي بيل مع الملكي منذ انضمامه له الصيف الماضي، رد الدنماركي: "أعتقد أن بإمكانه تقديم شيء أكبر مما قدمه مع الملكي حتى الآن".

ويرى الويلزي أن كريستيانو الآن في حالة أفضل من ميسي، كما أن ريال مدريد أفضل قليلاً من برشلونة.

وفيما يتعلق بإمكانية أن يشهد لقاء الأحد مباراة خاصة بين ميسي وكريستيانو إذا لعب الاثنان في التشكيلة الأساسية، قال لاودروب إن البرتغالي بمثابة "ماكينة" بينما احتفى بعودة ميسي إلى اللعب بعد الإصابة كما وصفه بأنه "أحد أفضل لاعبي كرة القدم على مر العصور".